Посмотрите, как может выглядеть первый автомобиль Apple: реалистичный эскиз на основе патентных изображений
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Фото: vanarama.com
Изображенный на рендерах автомобиль выглядит вполне реалистично. Специалисты Vanarama внимательно изучили патенты Apple и утверждают, что в них подробно описывается конструкция без каких-либо дверных стоек. При этом сами двери открываются навстречу друг другу, как в автомобилях Rolls-Royce.
Архитектура салона предусматривает новый подход с учетом будущих функций автономного вождения. Передние кресла можно развернуть к пассажирам второго ряда, а между ними разложить столик. Передняя панель представляет собой один огромный тачскрин. Небольшой экран есть даже на руле.
Излишне говорить, что, хотя визуализация выглядит довольно правдоподобно, итоговый Apple Car может отличаться от рендера. Вряд ли компания раскроет какие-то дополнительные подробности заранее. Если все пойдет по плану, серийный автомобиль Apple увидим в 2025 году.
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