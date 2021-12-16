16 декабря 2021, 11:54
Посмотрите, как можно изуродовать тюнингом культовый спорткар
Toyota Supra поколения A80 – легендарный автомобиль, который остается предметом мечтаний многих истинных ценителей. Однако некоторые владельцы пытаются переосмыслить облик спорткара по собственному вкусу.
Дарья Климова Фото: reddit.com
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Решетка радиатора досталась «Супре» от Chrysler 300C, о чем свидетельствует соответствующий шильдик американской марки. Огромная решетка радиатора совершенно не подходит японскому спорткару и не согласуется с остальным дизайном, но владельца это абсолютно не смущает. Также Supra получила новый передний бампер с воздухозаборниками, другой капот с замками, дополнительный обвес и более крупные колеса. Кузов выкрашен в сочетание голубого и темно-серого цветов, неуклюже копируя двухцветную отделку Bugatti Chiron.
Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р), Chrysler 300C, Bugatti Chiron
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