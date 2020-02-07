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7 февраля 2020, 12:56

Посмотрите, как не надо бросаться под колеса

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В Сети появился короткий ролик о пользе видеорегистраторов. Автоподставщица хотела картинно броситься под колеса приближающегося автомобиля. Но нервы сдали, и она улеглась на асфальт слишком заблаговременно.
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Зарабатывать на жизнь автоподставами тоже надо уметь. Выложенное в сеть видео наглядно демонстрирует провальный дебют одной из мошенниц. Мало того что сыграла фальшиво, так еще и машину выбрала с видеорегистратором. На кадрах видно, как женщина переминается с ноги на ногу, стоя на разделительной полосе. По мере приближения автомобиля становится ясно, что она просто караулит потенциальную жертву.

Видимо, опыта у женщины в подобных делах было маловато, да и рисковать жизнью ради искусства желания не было. Поэтому она не стала дожидаться, пока машина подъедет поближе, и стала заранее аккуратно укладываться на проезжую часть. Очень трогательно вытянулась по струнке и закрыла лицо руками. Водитель затормозил метрах в трех. Тут же с обочины к «пострадавшей» кинулись сообщники, стали проверять пульс, подхватили на руки и отнесли с дороги. Водитель, надо отдать ему должное, наблюдал за этим плохим спектаклем молча. Будем надеяться, что полиция разберется во всех обстоятельствах инцидента.
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Посмотрите, как не надо бросаться под колеса
{{material_123472}}Зарабатывать на жизнь автоподставами тоже надо уметь. Выложенное в сеть видео наглядно демонстрирует провальный дебют одной из мошенниц. Мало того что сыграла фальшиво, так еще и машину выбрала с видеорегистратором. На кадрах видно, как женщина переминается с ноги на ногу, стоя на разделительной полосе. По мере приближения автомобиля становится ясно, что она просто караулит потенциальную жертву.Видимо, опыта у женщины в подобных делах было маловато, да и рисковать жизнью ради искусства желания не было. Поэтому она не стала дожидаться, пока машина подъедет поближе, и стала заранее аккуратно укладываться на проезжую часть. Очень трогательно вытянулась по струнке и закрыла лицо руками. Водитель затормозил метрах в трех. Тут же с обочины к «пострадавшей» кинулись сообщники, стали проверять пульс, подхватили на руки и отнесли с дороги. Водитель, надо отдать ему должное, наблюдал за этим плохим спектаклем молча. Будем надеяться, что полиция разберется во всех обстоятельствах инцидента.
2020-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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