7 февраля 2020, 12:56
Посмотрите, как не надо бросаться под колеса
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В Сети появился короткий ролик о пользе видеорегистраторов. Автоподставщица хотела картинно броситься под колеса приближающегося автомобиля. Но нервы сдали, и она улеглась на асфальт слишком заблаговременно.
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Видимо, опыта у женщины в подобных делах было маловато, да и рисковать жизнью ради искусства желания не было. Поэтому она не стала дожидаться, пока машина подъедет поближе, и стала заранее аккуратно укладываться на проезжую часть. Очень трогательно вытянулась по струнке и закрыла лицо руками. Водитель затормозил метрах в трех. Тут же с обочины к «пострадавшей» кинулись сообщники, стали проверять пульс, подхватили на руки и отнесли с дороги. Водитель, надо отдать ему должное, наблюдал за этим плохим спектаклем молча. Будем надеяться, что полиция разберется во всех обстоятельствах инцидента.
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