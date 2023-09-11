Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел получили коробку с ключами от пяти разных автомобилей, и они должны выбирать ключи наугад. «Чудесным образом» оба пилота первыми выбирают ключи от невероятного суперкара AMG One стоимостью в несколько миллионов долларов и мощностью 1 000 лошадиных сил. Далее идут новый AMG GT и AMG E63. Опубликованное Mercedes-AMG видео, безусловно, носит рекламный характер и призвано продемонстрировать все достоинства новейших моделей бренда. Но от этого наблюдать за известными гонщиками не менее интересно.
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28.08.2023, 21:57
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По данным экспертов, каждый третий автомобиль в России хотя бы раз подвергался манипуляциям с одометром. Иногда разница между реальным пробегом и номинальным может превышать 1 млн километров.Читать далее
-
25.08.2023, 16:09
Бойня суперкаров: 9 роскошных автомобилей разбиты после аварии автовоза (видео)
Очень дорогая авария произошла вечером в среду, 23 августа, на трассе А20 в окрестностях Фарнингема (графство Кент, Великобритания). Автовоз с девятью роскошными спорткарами на борту опрокинулся на бок. Водитель отделался легкими травмами, чего не скажешь о дорогих автомобилях.Читать далее
-
23.08.2023, 15:28
Edmunds: этих автомобилей не будет после 2023 года
Автопроизводители постоянно выпускают новые модели, а другие отправляют в отставку. В этом году оборвется жизнь на конвейере сразу нескольких некогда популярных и знаковых автомобилей.Читать далее
-
26.04.2023, 07:21
Mercedes-Benz E-Class сменил поколение: автомобильный TikTok и селфи-камера
Компания Mercedes-Benz представила седан E-Class шестого поколения (W214). Автомобиль стал еще ближе к S-Class благодаря обновленному дизайну, современным технологиям и новым дорогим опциям.Читать далее
-
05.04.2023, 09:34
Erebos X – американский суперкар с мотором от Mercedes-AMG
Американская компания Parker Brothers Concepts построила суперкар Erebos X по мотивам концепта Mercedes AMG Vision Gran Turismo, представленного в 2013 году. Автомобиль планируется выпустить небольшим тиражом в 10 экземпляров, каждый из которых будет стоит не менее 1,5 млн долларов.Читать далее
-
13.02.2023, 07:30
С пробегом или новый? Цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись
Одним из неожиданных результатов сложного для автомобильного рынка 2022 года, стало уравнивание цен на подержанные и новые автомобили. Агрегатор 110km проанализировал динамику цен в регионах России на зарубежные и российские авто. Новые и б/у «китайцы» держатся на одном уровне, подержанный «Мерседес» стабильно растет в цене, а новая Lada Niva прибавила сразу 35%.Читать далее
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