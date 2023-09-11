Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео

Пилоты Формулы-1 отличаются от обывателей сверхбыстрой координацией движений и невероятной реакцией. Эти суперспособности помогают им совершать точные маневры на трехзначных скоростях. Они привыкли к перегрузкам, которые обычно испытывают только летчики-истребители и космонавты. Поэтому всегда интересно посмотреть, что они могут сделать с дорожными автомобилями, которые в отличие от формульных болидов доступны простым смертным.

Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел получили коробку с ключами от пяти разных автомобилей, и они должны выбирать ключи наугад. «Чудесным образом» оба пилота первыми выбирают ключи от невероятного суперкара AMG One стоимостью в несколько миллионов долларов и мощностью 1 000 лошадиных сил. Далее идут новый AMG GT и AMG E63. Опубликованное Mercedes-AMG видео, безусловно, носит рекламный характер и призвано продемонстрировать все достоинства новейших моделей бренда. Но от этого наблюдать за известными гонщиками не менее интересно.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 8 630 000 Р ) , Mercedes E (от 2 950 000 Р )

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