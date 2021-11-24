Посмотрите, как «подушка» врезалась в «Тойоту»: необычная авария в России
Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО
По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД России по ДФО, открытым остается вопрос, по каким-таким причинам автомобиль выехал на лед при нефункционирующей переправе.
С «подушкой» же все понятно – она в период межсезонья выполняет обычные транспортные функции, заменяя в определенном роде паромную переправу. Конкретно данный катер перевозил пассажиров «Железных дорог Якутии» из Нижнего Бестяха в Якутск.
Как заявили полицейские, за рулем «Тойоты» находился 24-летний житель регионального центра. В результате столкновения две женщины и один мужчина получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие были пассажирами «Хивуса» - их оперативно доставили в республиканскую больницу с травмами средней тяжести.
Водитель «подушки» заявил, что к дальнейшей эксплуатации она не приспособлена, пойдет, видимо, на списание. Всего на этом ледяном маршруте до сих работало 7 катеров наподобие «Хивуса», теперь на один меньше.
В настоящее время сотрудники транспортной полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.
Наша справка
Слово «хивус» в Морском словаре толкуется как «сильный мороз», «холод», «метель при резком ветре». «Хивус» - 10-местная амфибия, предназначенная для круглогодичной эксплуатации в качестве разъездного, пассажирского, спасательного, туристского, медицинского, грузового и патрульного судна на внутренних водных путях и в морских районах. Производится в Нижнем Новгороде на базе судостроительной компании «Аэроход». Летит по ледовой глади очень быстро, оставляя за собой снежную метель.
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