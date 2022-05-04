Посмотрите, как работает грэпплер – новое устройство для поимки нарушителей
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
С заблокированным колесом, да еще прицепленным тросом к полицейской машине, автомобиль быстро останавливается. Такой способ остановки был признан намного безопаснее, чем традиционный удар в заднее крыло с последующим разворотом преследуемого автомобиля.
Эффективность устройства в реальной жизни можно оценить по видео, опубликованному ниже. Полиция преследует серебристый седан в Аризоне, у 30-летнего водителя которого в салоне находилось оружие и наркотики. В ходе погони один из полицейских автомобилей приближается к седану сзади, ловит его левое заднее колесо грэпплером и быстро останавливает. Трос несколько раз натягивается и ослабевает, поскольку злоумышленник предпринимает еще несколько безуспешных попыток скрыться. Мужчину задержали и заключили под стражу, предъявив ему целый «букет» обвинений.
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