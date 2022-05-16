Посмотрите, как рождается деревянная копия BMW X6: невероятная деталировка

Ранее мы писали Отец построил эпичный деревянный BMW для маленького сына и повез его в школу Вьетнамский мастер по дереву Чыонг Ван Дао ведет свой канал на YouTube, где показывает, как он создает уникальные ... Читать далее

На ютуб-канале Woodworking Art можно найти множество уникальных видео, рассказывающих о создании деревянных моделей культовых автомобилей: от Mercedes-Benz 300 SL Gullwing и Ferrari SF90 до Tesla Cybertruck и Toyota Land Cruiser. В одном из последних видео можно понаблюдать за рождением деревянного BMW X6.

Будущий BMW X6 начал свою жизнь как большой кусок дерева, из которого мастер выпилил грубые очертания будущего кроссовера. Затем он искусно довел кузов до совершенства, вставил фары и фирменные ноздри радиаторной решетки, аккуратно выточил колесные диски и обул их в деревянные покрышки. Поражает воображение тонкая детализация автомобиля: протекторы шин и рабочее рулевое управление, обводы кузова, эргономичные кресла в салоне и даже подвижный селектор коробки передач.

Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р )

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