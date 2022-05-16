16 мая 2022, 11:12
Посмотрите, как рождается деревянная копия BMW X6: невероятная деталировка
Лишь немногие поклонники бренда BMW могут позволить себе купить новенький кроссовер BMW X6, особенно сейчас, когда поставки в Россию приостановлены на неопределенный срок. Зато можно прицениться к искусной деревянной копии.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Woodworking Art
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Фото: youtube.com / Woodworking Art
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Будущий BMW X6 начал свою жизнь как большой кусок дерева, из которого мастер выпилил грубые очертания будущего кроссовера. Затем он искусно довел кузов до совершенства, вставил фары и фирменные ноздри радиаторной решетки, аккуратно выточил колесные диски и обул их в деревянные покрышки. Поражает воображение тонкая детализация автомобиля: протекторы шин и рабочее рулевое управление, обводы кузова, эргономичные кресла в салоне и даже подвижный селектор коробки передач.
Упомянутые модели: BMW X6 (от 4 550 000 Р)
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