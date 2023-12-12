Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера

Ранее мы писали Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для ... Читать далее

Серийное производство электрического пикапа Ford F-150 Lightning началось в апреле 2022 года, на целых полтора года раньше, чем наделавшего шума Tesla Cybertruck. Специально для электрокара в Дирборне был построен Центр электромобилей Rouge, который включает в себя 93 здания, а площадь производственной площадки достигает 1,5 тысяч квадратных километров. Именно здесь появился на свет самый первый F-150 Lightning. На опубликованном ниже видео показаны все этапы, которые должен пройти внедорожник, прежде чем он будет готов попасть в руки потенциального покупателя.

Автоматизированные транспортные платформы (AGV) перевозят кузова в собранном виде по цеху от одного поста к другому. Сначала сотрудники конвейера прокладывают проводку по обозначенным в кабине линиям, используя жгуты, зажимы или клейкую ленту. Следующими идут фары и задние фонари. Затем переднюю часть закрывают сплошной «решеткой радиатора» и навешивают оставшиеся декоративные элементы.

Фото: скриншот youtube.com / Frame

С помощью роботов рабочие устанавливают приборную панель и выравнивают ее так, чтобы она вписывалась идеально ровно. Далее идет центральная консоль и оконные стекла. Порт для зарядки устанавливают со стороны водителя. Шильдики приклеивают к корпусу с помощью специального клея.

Фото: скриншот youtube.com / Frame

Затем наступает момент соединения кабины и кузова на этапе сборки рамы. Если есть какие-либо несовершенства или отклонения от требуемых характеристик, их обнаружат координатно-измерительные машины (КИМ). Затем устанавливается блок аккумуляторной батареи и закрепляется на шасси. К нему присоединяют предварительно протестированные электромоторы (суммарной отдачей 458 или 589 л.с.) и трансмиссию. На финальном этапе специалисты проверяют качество окраски, зазоры и общий внешний вид. Перед выездом на функциональные тесты батарею F-150 Lightning полностью заряжают.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах