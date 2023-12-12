Посмотрите, как собирают Ford F-150: видео с конвейера
Автоматизированные транспортные платформы (AGV) перевозят кузова в собранном виде по цеху от одного поста к другому. Сначала сотрудники конвейера прокладывают проводку по обозначенным в кабине линиям, используя жгуты, зажимы или клейкую ленту. Следующими идут фары и задние фонари. Затем переднюю часть закрывают сплошной «решеткой радиатора» и навешивают оставшиеся декоративные элементы.
С помощью роботов рабочие устанавливают приборную панель и выравнивают ее так, чтобы она вписывалась идеально ровно. Далее идет центральная консоль и оконные стекла. Порт для зарядки устанавливают со стороны водителя. Шильдики приклеивают к корпусу с помощью специального клея.
Затем наступает момент соединения кабины и кузова на этапе сборки рамы. Если есть какие-либо несовершенства или отклонения от требуемых характеристик, их обнаружат координатно-измерительные машины (КИМ). Затем устанавливается блок аккумуляторной батареи и закрепляется на шасси. К нему присоединяют предварительно протестированные электромоторы (суммарной отдачей 458 или 589 л.с.) и трансмиссию. На финальном этапе специалисты проверяют качество окраски, зазоры и общий внешний вид. Перед выездом на функциональные тесты батарею F-150 Lightning полностью заряжают.
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Беспилотный внедорожник для американской армии вышел на испытания: видео
Американская компания Kodiak Robotics построила по заказу Минобороны США беспилотный пикап Ford F-150 для работы в экстремальных условиях на сложной местности. Машина получила необычные боковые «лопухи».Читать далее
-
11.10.2023, 09:29
Toyota Corolla уступила титул самого продаваемого автомобиля в мире: назван новый лидер
Издание focus2move проанализировало глобальные продажи новых легковых автомобилей за август 2023 года и составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota Corolla уступила титул мирового бестселлера кроссоверу-новичку.Читать далее
-
14.09.2023, 06:21
Ford обновил логотип, но никто этого не заметил: в чем отличия?
На проходящем в эти дни Детройтском автосалоне компания Ford показала рестайлинговый пикап Ford F-150, а вместе с ним и обновленный логотип. Изменение эмблемы едва не осталось незамеченным.Читать далее
-
27.01.2023, 13:08
Tesla впервые ворвалась в ТОП-5 мировых бестселлеров (и пододвинула Toyota)
Аналитическое агентство Focus2move подвело итоги глобальных продаж новых легковых автомобилей за 2022 год. Нехватка чипов и пандемия продолжают вносить свои коррективы, однако они не помешали кроссоверу Tesla взлететь на 15 строчек вверх.Читать далее
-
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Прошедший 2022 год выдался непростым не только для российского авторынка, но и для всего мирового автопрома в целом. Свое влияние на продажи оказали геополитические конфликты, высокая стоимость топлива и продолжающийся дефицит электронных компонентов.Читать далее
-
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Американская компания добавила третью производственную смену на своем мичиганском предприятии, который выпускает электрический F-150 Lightning. Есть желание к следующей осени собирать не менее 150 000 машин. Читать далее
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