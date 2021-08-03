Посмотрите как современные внедорожники творят чудеса на нереально крутых склонах
Прототип электрического внедорожника Rivian проходит последние испытания. В сети появилось видео, как Rivian R1S поднимается по склону под 45 градусов.
Напомним, что ранее Rivian столкнулась с некоторыми проблемами при запуске в производство своего первого электромобиля. Поставка пикапов R1T была отложена с июля по сентябрь 2021 года. Внедорожник R1S построен на аналогичной платформе, поэтому его выпуск также задерживается.
Компания повышенное внимание уделяла R1T, поскольку у модели есть шанс стать первым электрическим пикапом на рынке США. Если верить рекламе, модель должна пользоваться повышенным спросом, ведь у него «впечатляющие возможности для приключений по бездорожью».
Новое видео электрического внедорожника, проходящего испытания в пустыне Моав, опубликовал генеральный директор RJ Scaringe. Инженер Rivian Ранил Патель прокомментировал видео, указав, что электромобиль поднимался по склону 45 градусов.
Электрический внедорожник будет стоить от 70000 долларов (5 млн рублей по текущему курсу). Производитель обещает запас хода на одной зарядке более 300 миль (480 км).
Steep Climb! #moab pic.twitter.com/1WCpX7czQP— RJ Scaringe (@RJScaringe) July 23, 2021
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