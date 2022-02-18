18 февраля 2022, 17:19
Посмотрите, как ветхий 50-летний Урал превращается в настоящего красавца: уникальная реставрация
Очередная трудовая неделя подходит к концу. Самое время удобно расположиться и оценить очередное медитативное видео, которое услаждает не только зрение, но и слух.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Great Idea
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Фото: youtube.com / Great Idea
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В получасовом видео шаг за шагом нам демонстрируют процесс восстановления. Работа мастера показывают очень «вкусно», с отличной картинкой и качественным звуком. Поэтому запаситесь хорошими наушниками, расположитесь поудобнее и наслаждайтесь возвращением «Урала» к жизни.
Упомянутые модели: Урал 63
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