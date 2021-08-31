Посмотрите, как выглядит новый транспорт: его назвали утка-поезд
Ведь если маленькие утята в процессе обучения могут повторять за своей мамой все движения и следовать за ней, то почему бы не использовать тот же принцип для создания новой транспортной концепции?
Новая технология получила название Ducktrain, что можно перевести как «утка-поезд». И она может очень пригодиться в больших городах, когда надо развозить товар по магазинам или доставлять заказы.
Смысл Ducktrain в следующем: впереди едет небольшой автомобиль или даже велосипедист. А за ним следует целая колона тележек, загруженных товаром. Они способны в точности повторять все движения, которые выполняет головная «утка»: поворачивать в нужный момент, разгоняться и тормозить. А если надо, то тележка будет останавливаться перед внезапно возникшим препятствием и потом нагонять основную колонну (максимальная скорость состава может быть 25 км/ч).
Подъезжая по одному из адресов, рулевой может отсоединить от колонны нужную тележку и оставить ее на месте. В результате один человек способен перевозить большое количество товара – предполагается, что Ducktrain заменит сразу несколько автомобильных фургонов. Ведь каждая тележка перевозит один европоддон, а ее грузоподъемность составляет 300 кг. Пока ни один грузовой электрический велосипед – а этот сектор развивается весьма стремительно в последнее время – не может предложить ничего подобного.
Благодаря небольшим размерам тележек и маневренности каждого элемента состава, которые физически не связаны между собой, Ducktrain может ездить даже по очень узким улочкам или велосипедным дорожкам (а для центра европейских городов это важно).
Интересно, что бизнес-модель компании DroidDrive не подразумевает продажу «утят». Компания хочет отойти от производителя тележек и стать продавцом услуг. По предварительным данным стоимость аренды одного такого «утиного семейства» составит 499 евро в месяц.
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