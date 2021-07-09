Посмотрите как выглядит «Волга» по цене Porsche Panamera: за что просят 8 млн рублей
Фото: auto.ru
«Новый автомобиль ранний выпуск, редкий цвет серо-голубой без предпродажной подготовки на учет не ставился справка-счет, квитанция покупки 1993 год». Такое объявление о продаже появилось на Авто.ру. На одометре ГАЗ-31029 всего 10 километров пробега. 8 млн просят за заводские пломбы, люксовую комплектацию. В автомобиле установлен штатный радиоприёмник и противотуманные фары. Между прочим, за 8 млн можно купить Mercedes-Benz E-класса в максимальной комплектации или Porsche Panamera.
Ранее 110KM.RU писал о продаже ВАЗ-2105 с заводскими пломбами, который оценили в 3 млн рублей. Объявление появилось 1 июля и набрало более 1300 просмотров, но никто суперкар еще не купил.
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