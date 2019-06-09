9 июня 2019, 12:54
Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
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Размер фирменных «ноздрей» на радиаторах BMW растет год от года. Но посмотрите, что получится, если пересадить радиаторную решетку от 35-летнего седана BMW 3-Series (E30) на флагманский вседорожник BMW X7?
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Журналисты американского журнала Road & Track решили проверить это на практике. Они установили решетку вседорожника BMW X7 на старенький BMW 3-Series (E30), а миниатюрные «ноздри» седана на флагманский X7. Результаты можно оценить на фотографиях и видео, опубликованном ниже.
BMW 3-Series (E30) появился на рынке в 1980-е годы. По центру его радиаторной решетки располагались две небольшие квадратные секции с шестью тонкими вертикальными планками в каждой. Самым мощным двигателем был 2,0-литровый агрегат, выдающий 192 л.с. на версии BMW 320is. Для сравнения кроссовер BMW X7 в 2,5 раза мощнее. Модификация BMW X7 M50i оснащается 4,4-литровым битубо мотором мощностью 530 л.с. Понятно, что для охлаждения такого внушительного агрегата требуется хороший теплообмен. Увеличение размера радиаторной решетки – это в какой-то степени вынужденная мера.
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
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