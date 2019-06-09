9 июня 2019, 12:54

Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет

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Размер фирменных «ноздрей» на радиаторах BMW растет год от года. Но посмотрите, что получится, если пересадить радиаторную решетку от 35-летнего седана BMW 3-Series (E30) на флагманский вседорожник BMW X7?
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
Посмотрите как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
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Размер решетки радиатора последних моделей BMW – кроссоверов Х5 и Х7, также седанов 7-Series вызвал немало споров среди поклонников баварской марки. Некоторые считают, что «ноздри» современных BMW неприлично большие. Но насколько же велики они на самом деле?
 
Журналисты американского журнала Road & Track решили проверить это на практике. Они установили решетку вседорожника BMW X7 на старенький BMW 3-Series (E30), а миниатюрные «ноздри» седана на флагманский X7. Результаты можно оценить на фотографиях и видео, опубликованном ниже.

BMW 3-Series (E30) появился на рынке в 1980-е годы. По центру его радиаторной решетки располагались две небольшие квадратные секции с шестью тонкими вертикальными планками в каждой. Самым мощным двигателем был 2,0-литровый агрегат, выдающий 192 л.с. на версии BMW 320is. Для сравнения кроссовер BMW X7 в 2,5 раза мощнее. Модификация BMW X7 M50i оснащается 4,4-литровым битубо мотором мощностью 530 л.с. Понятно, что для охлаждения такого внушительного агрегата требуется хороший теплообмен. Увеличение размера радиаторной решетки – это в какой-то степени вынужденная мера.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Выпуск BMW X7 стартует в конце года
Очень хочется узнать больше подробностей о комплектациях. И понять, наконец, как будет выглядеть серийная машина. Концепт смотрится устрашающе, такую морду в зеркале заднего вида если увидишь, невольно прижмешься к обочине.) ) )
Сергей
В X-семействе BMW появился новый флагман
Что-то она мне напоминает...
denman
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Посмотрите, как выросла решетка радиатора BMW за 35 лет
{{material_126585}}Размер решетки радиатора последних моделей BMW – кроссоверов Х5 и Х7, также седанов 7-Series вызвал немало споров среди поклонников баварской марки. Некоторые считают, что «ноздри» современных BMW неприлично большие. Но насколько же велики они на самом деле? Журналисты американского журнала Road & Track решили проверить это на практике. Они установили решетку вседорожника BMW X7 на старенький BMW 3-Series (E30), а миниатюрные «ноздри» седана на флагманский X7. Результаты можно оценить на фотографиях и видео, опубликованном ниже.BMW 3-Series (E30) появился на рынке в 1980-е годы. По центру его радиаторной решетки располагались две небольшие квадратные секции с шестью тонкими вертикальными планками в каждой. Самым мощным двигателем был 2,0-литровый агрегат, выдающий 192 л.с. на версии BMW 320is. Для сравнения кроссовер BMW X7 в 2,5 раза мощнее. Модификация BMW X7 M50i оснащается 4,4-литровым битубо мотором мощностью 530 л.с. Понятно, что для охлаждения такого внушительного агрегата требуется хороший теплообмен. Увеличение размера радиаторной решетки – это в какой-то степени вынужденная мера.
2019-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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