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1 августа 2019, 16:36

Посмотрите, каким мог бы стать новый УАЗик

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Ульяновский автозавод не спешит обновлять внедорожник «Хантер». Модель выпускается в практически неизменном виде с 2003 года. Российский дизайнер Андрей Фандюхин нарисовал, как мог бы выглядеть легендарный внедорожник нового поколения.
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
Посмотрите каким мог бы стать новый УАЗик
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На сайте Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на УАЗ «Хантер» (УАЗ ...
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УАЗ «Хантер» стал в 2003 году идейным преемником советского УАЗ-469, выпускавшегося с 1972 года. В 2014 году «Хантер» чуть было не сняли с производства, но затем решили немного модернизировать в соответствии с экологическим стандартом Евро-5 и базовыми требованиями безопасности. 

В феврале 2019 года на модель оформили обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно новому документу «Хантер» переместился из категории легковых автомобилей в грузовую категорию N1G, которая не требует установки водительской подушки безопасности. Выпуск модели продолжится в неизменном виде, как минимум, до 2022 года. А что потом?

Независимый дизайнер Андрей Фандюхин предложил свой вариант. Его брутальный УАЗ «Бор» с рубленными гранями кузова, массивными колесами и светодиодной оптикой сохранил узнаваемые черты классического УАЗика: круглые фары головного света, двухуровневую решетку радиатора с нижним трехсекционным воздухозаборником, широкую наклонную заднюю стойку и колесные арки в виде трапеции. Внедорожник выглядит вполне реалистично и мог бы вдохновить дизайнеров УАЗа на разработку «Хантера» нового поколения.


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Отзывы по теме
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за миллион
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
LELIK
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
Сезон охоты: ТОП-5 внедорожников для «хантеров»
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
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Посмотрите, каким мог бы стать новый УАЗик
{{material_125824}}УАЗ «Хантер» стал в 2003 году идейным преемником советского УАЗ-469, выпускавшегося с 1972 года. В 2014 году «Хантер» чуть было не сняли с производства, но затем решили немного модернизировать в соответствии с экологическим стандартом Евро-5 и базовыми требованиями безопасности. В феврале 2019 года на модель оформили обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно новому документу «Хантер» переместился из категории легковых автомобилей в грузовую категорию N1G, которая не требует установки водительской подушки безопасности. Выпуск модели продолжится в неизменном виде, как минимум, до 2022 года. А что потом?Независимый дизайнер Андрей Фандюхин предложил свой вариант. Его брутальный УАЗ «Бор» с рубленными гранями кузова, массивными колесами и светодиодной оптикой сохранил узнаваемые черты классического УАЗика: круглые фары головного света, двухуровневую решетку радиатора с нижним трехсекционным воздухозаборником, широкую наклонную заднюю стойку и колесные арки в виде трапеции. Внедорожник выглядит вполне реалистично и мог бы вдохновить дизайнеров УАЗа на разработку «Хантера» нового поколения.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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