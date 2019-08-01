1 августа 2019, 16:36
Посмотрите, каким мог бы стать новый УАЗик
- 6064
- 0
Ульяновский автозавод не спешит обновлять внедорожник «Хантер». Модель выпускается в практически неизменном виде с 2003 года. Российский дизайнер Андрей Фандюхин нарисовал, как мог бы выглядеть легендарный внедорожник нового поколения.
Ранее мы писали
На сайте Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на УАЗ «Хантер» (УАЗ ...Читать далее
В феврале 2019 года на модель оформили обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Согласно новому документу «Хантер» переместился из категории легковых автомобилей в грузовую категорию N1G, которая не требует установки водительской подушки безопасности. Выпуск модели продолжится в неизменном виде, как минимум, до 2022 года. А что потом?
Независимый дизайнер Андрей Фандюхин предложил свой вариант. Его брутальный УАЗ «Бор» с рубленными гранями кузова, массивными колесами и светодиодной оптикой сохранил узнаваемые черты классического УАЗика: круглые фары головного света, двухуровневую решетку радиатора с нижним трехсекционным воздухозаборником, широкую наклонную заднюю стойку и колесные арки в виде трапеции. Внедорожник выглядит вполне реалистично и мог бы вдохновить дизайнеров УАЗа на разработку «Хантера» нового поколения.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Да, делали-бы уже сразу РЫЖИМИ чтобы ржавчину с завода видно не было, а то у официалов эта проблема к форс мажору относится, мол они неспициально...
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Обзор полное фуфло. Где крузак 70й на дизеле? Почему паджерик стал хантерской тачкой, он никогда особой проходимостью и надежностью не отличался? Где нормальный козел уаз и буханка? Я может чего не понимаю, но буханка уж точно не должна была пройти мимо обзора. Вывод : автор просто хайпится или получил ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве