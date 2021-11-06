Посмотрите, какой могла быть новая «Ока»
Фото: youtube.com / На заводе
Отдельная работа шла по максимальному удешевлению автомобиля. Базовый вариант должен был стоит не более 3,5 тысячи долларов – по нынешнему курсу это меньше 250 тысяч рублей. Предлагали сократить количество пластика, заменив его металлом, ведь пластик тогда стоил существенно дороже.
Премьера прототипа «Оки-2» состоялась в 2003 году на Московском автосалоне. Автомобиль понравился публике и получил диплом Союза дизайнеров России. Было построено несколько прототипов, которые успешно прошли дорожные и лабораторные испытания. Однако до серийного производство дело так и не дошло.
- 200 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1998 в Москве
- 74 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2005 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2006 в Москве
- 100 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2006 в Москве
- 39 999 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2004 в Москве
- 70 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2003 в Москве
- 100 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2002 в Москве
- 45 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2006 в Москве
- 20 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 1999 в Москве
- 40 000 РВАЗ (Lada) 1111 Ока 2003 в Москве
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