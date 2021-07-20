Посмотрите на 111-летнее Туринское чудовище
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Когда Форд создавал модель T мощностью 20 л.с., которая могла развивать максимальную скорость около 40 миль в час (64 км/ч), в других странах мира любители скорости разрабатывали автомобили с гораздо лучшими показателями.
Так произошло с Карлом Бенцем, создателем Blitzen Benz в 1909 году. Его автомобиль оснащался 21,5-литровым двигателем мощностью 200 л.с., в том году он установил новый рекорд скорости — 126 миль в час (202 км/ч). За рулем находился французский гонщик Виктор Эмери.
Год спустя, несколько инженеров Fiat решили построить конкурента и создали S76. Созданный на базе самолетного агрегата, рядный четырехцилиндровый двигатель имел объем не менее 28,4 литра и развивал 290 л.с. У него было четыре клапана и две свечи зажигания на цилиндр. Шасси имело жесткую систему подвески, тормоза устанавливались только на заднюю ось, что сейчас может показаться немного опасным, но тогда безопасность не была в списке приоритетов.
Панели кузова были обтекаемыми, чтобы уменьшить сопротивление, и были как можно более тонкими, чтобы улучшить общий вес. Но из-за двигателя автомобиль был тяжелым, его вес составлял 1700 кг.
S76 прозвали «Туринский зверь», когда гонщик Феличе Наззаро смог его протестировать, он счел его неконтролируемым. Год спустя Fiat построил вторую машину и продал ее русскому князю Борису Суханову. Вскоре Суханов нанял Пьетро Бордино, чтобы тот проехал на нем в Бруклендсе и попытался побить рекорд наземной скорости. Один из самых многообещающих итальянских гонщиков того времени принял вызов, но когда он вышел на трассу, то отказался разогнаться со скоростью более 90 миль в час (145 км/ч).
Затем Суханов нанял американского водителя Артура Дюрея, который смог развить скорость 132,27 миль в час (213 км/ч). Но Дюрей не смог завершить повторный заезд в отведенное время, поэтому рекорд не был официально признан.
Первый S76 остался в собственности Fiat, но его разобрали вскоре после окончания Первой мировой войны. Автомобиль Суханова попал в Австралию в 1919 году, но без силовой установки. Машина была перестроена и оснащена двигателем Штутца, но владелец разбил ее в начале 1920-х годов во время подготовки к гонке.
Но сохранилось шасси, которое позже купил британский коллекционер Дункан Питтэуэй. Он решил восстановить автомобиль, спустя время он обнаружил, что оригинальный двигатель от первого S76 сохранился, и ему удалось заполучить его. Кузов и многие другие компоненты были восстановлены с использованием оригинальных чертежей Fiat. В 2015 году Питтэуэй был приглашен в Гудвуд, где участвовал в гонке.
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