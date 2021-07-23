Посмотрите на автомобиль, который не похож на автомобиль
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В 1960-е годы многие автопроизводители экспериментировали с дизайном, представляя диковинные модели, но OSI превзошел их всех. Его двухместная кабина расположена между двумя понтонами, которые соединяются с ней двумя «палубами» между передним и задним «крыльями». Эти элементы также были частью сложной системы спойлеров, включающей крыло, установленное за кабиной и похожее на задние спойлеры современных автомобилей. Передний и верхний спойлеры регулировались вручную, а задний находился в фиксированном положении.
Этот невиданный ранее дизайн помог Silver Fox достичь максимальной скорости в 250 км/ч, при этом в движение автомобиль приводил скромный 1,0-литровый мотор Renault Alpine мощностью 100 л.с. Для второй половины 1960-х годов, это был внушительный показатель. Для сравнения, Lamborghini Miura того времени разгонялась до 275 км/ч, но могла похвастаться огромным мотором V12.
Интересно, что двигатель был установлен за левым пассажирским сиденьем, чтобы сбалансировать вес водителя, сидевшего в правом понтоне. Спорткар OSI Bisiluro должен был участвовать в 24 часах Ле-Мана 1968 года, но в конце 1967-го компания разорилась. Годом позже конструкторское бюро было объединено с Fiat, а под брендом OSI продолжили выпускать стальные штамповки и промышленное оборудование. Прототип OSI Bisiluro «Silver Fox» сохранился до наших дней и сейчас находится в частной коллекции французского автогонщика Поля-Эмиля Бессада.
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