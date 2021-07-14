Посмотрите на автомобиль-амфибию, он выпрыгивает из воды как дельфин
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Seabreacher это одна из самых необычных машин, с которыми можно столкнуться в последнее время. То, что вы видите, известно как Seabreacher Z. Это транспортное средство, имитирующее движения дельфинов.
Создателем этого изобретения является Innespace Productions (IP). С 1997 года Роб Иннес и Дэн Пьяцца, соучредители IP, сосредоточили все свое внимание на создании лодки для подводного плавания. Следуя этой мечте, Seabreacher обрел такую форму. На сегодняшний день команда предлагает три корабля. Z - это первый Seabreacher с полностью выдвигающейся трубкой, что позволяет ему совершать кувырки на 360 градусов, как это делает дельфин.
Z - это как двухместная подводная лодка с мощностью 230 лошадиных сил. Используя 4-тактный двигатель Rotax ACE 1500cc, она может развивать скорость 50 миль в час (43 узла) и более на поверхности воды. Находясь под водой, максимальная скорость составляет 25 миль в час (21,7 узла). Машина имеет длину 508 см при размахе крыльев 198 см, её вес составляет 657 кг., при этом она может летать в воздухе.
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