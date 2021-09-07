Посмотрите на безумный Бэтмобиль от ютубера
Джеймс Лукас Кондон недавно выложил на своем YouTube-канале The Stradman опыт вождения Batman Tumbler от RPM Production. Хотя ему не удастся встретиться с Бэтменом, Джокером или отправиться на захватывающие миссии, Лукас получил кое-что получше.
«Мы никогда не снимали ничего подобного. Я снимал самые редкие эксклюзивные автомобили в мире, такие как Veneno Roadster и McLaren F1. Мы были в Дубае, Гонконге, но здесь, в глуши, Калифорния, это, пожалуй, самая крутая вещь, которую мы когда-либо снимали», - сказал Кондон.
Этот бэтмобиль создан из Lamborghini Countach и Lamborghini Murcielago LP 640. Автомобиль решили протестировать, когда он был готов на 85 процентов. «Есть много работы по отделке, но мы хотим проверить как эта штука работает».
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