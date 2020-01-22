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22 января 2020, 17:52

Посмотрите на брутальную «скорую» на базе японского внедорожника

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Фото: drom.ru
Владивостокские специалисты построили санитарный автомобиль на базе внедорожника Toyota Mega Cruiser, который за суровый внешний вид называют еще «японским Хаммером». Машину будут использовать для оказания медицинской помощи пострадавшим при авариях на шахтах.
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника

Фото: drom.ru

Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Посмотрите на брутальную скорую на базе японского внедорожника
Toyota Mega Cruiser 4.1d AT 4x4
4.1 л, 170 л.с
автомат 4
5090 x 2170 x 2075 мм
полный
ДТ
Все характеристики
Суровый санитарный автомобиль спроектировали и построили специалисты компании «Восток-Трейлер» по заказу одной из горнодобывающих компаний. Машина предназначена для оперативной доставки бригады медиков на место ЧП в рудник или шахту, а также для эвакуации пострадавших шахтеров, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на drom.ru.

Новинку назвали «Дэтра-СМП». В ее основе – полноразмерный японский тяжелый внедорожник Toyota Mega Cruiser, выпускавшийся с 1995 по 2002 годы. Габариты оригинального автомобиля: длина - 5 090 мм, ширина – 2 170 мм, высота – 2 075 мм. Снаряженная масса достигает 2 640 килограммов. По капотом трудится 4,1-литровый турбодизель мощностью 170 л.с. в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внедорожник отличается полноуправляемым шасси, когда задние колеса могут поворачиваться в направлении противоположном повороту передних колес. Это улучшает маневренность большой и тяжелой машины.

Санитарный автомобиль получил новый корпус, изготовленный из толстых листов металла. На окнах установили защитные решетки. В салоне есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших. До сих пор в нашей стране не было подобных медицинских автомобилей гражданского назначения. Можно лишь вспомнить бронированные санитарные внедорожники «КамАЗ Тайфун 4x4 Скорая помощь», которые выпускают по заказу Минобороны.


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Отзывы по теме
Toyota Mega Cruiser
Когда я его первый раз увидел, это был шок. Огромной ширины, с высочайшим просветом (стоя, смотря ему в лицо, можно увидеть что твориться сзади) , маленькими стеклами и огромными 37.5 дюймовыми колесами …Не смотря на похожесть с "американским хаммером" его не получится спутать, даже будучи в невменяемом ...
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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Посмотрите на брутальную «скорую» на базе японского внедорожника
{{params_20585}}Суровый санитарный автомобиль спроектировали и построили специалисты компании «Восток-Трейлер» по заказу одной из горнодобывающих компаний. Машина предназначена для оперативной доставки бригады медиков на место ЧП в рудник или шахту, а также для эвакуации пострадавших шахтеров, сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на drom.ru.Новинку назвали «Дэтра-СМП». В ее основе – полноразмерный японский тяжелый внедорожник Toyota Mega Cruiser, выпускавшийся с 1995 по 2002 годы. Габариты оригинального автомобиля: длина - 5 090 мм, ширина – 2 170 мм, высота – 2 075 мм. Снаряженная масса достигает 2 640 килограммов. По капотом трудится 4,1-литровый турбодизель мощностью 170 л.с. в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внедорожник отличается полноуправляемым шасси, когда задние колеса могут поворачиваться в направлении противоположном повороту передних колес. Это улучшает маневренность большой и тяжелой машины.Санитарный автомобиль получил новый корпус, изготовленный из толстых листов металла. На окнах установили защитные решетки. В салоне есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших. До сих пор в нашей стране не было подобных медицинских автомобилей гражданского назначения. Можно лишь вспомнить бронированные санитарные внедорожники «КамАЗ Тайфун 4x4 Скорая помощь», которые выпускают по заказу Минобороны.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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