22 января 2020, 17:52
Посмотрите на брутальную «скорую» на базе японского внедорожника
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Фото: drom.ru
Владивостокские специалисты построили санитарный автомобиль на базе внедорожника Toyota Mega Cruiser, который за суровый внешний вид называют еще «японским Хаммером». Машину будут использовать для оказания медицинской помощи пострадавшим при авариях на шахтах.
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
|Toyota Mega Cruiser 4.1d AT 4x4
|4.1 л, 170 л.с
|автомат 4
|5090 x 2170 x 2075 мм
|полный
|ДТ
|Все характеристики
Новинку назвали «Дэтра-СМП». В ее основе – полноразмерный японский тяжелый внедорожник Toyota Mega Cruiser, выпускавшийся с 1995 по 2002 годы. Габариты оригинального автомобиля: длина - 5 090 мм, ширина – 2 170 мм, высота – 2 075 мм. Снаряженная масса достигает 2 640 килограммов. По капотом трудится 4,1-литровый турбодизель мощностью 170 л.с. в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внедорожник отличается полноуправляемым шасси, когда задние колеса могут поворачиваться в направлении противоположном повороту передних колес. Это улучшает маневренность большой и тяжелой машины.
Санитарный автомобиль получил новый корпус, изготовленный из толстых листов металла. На окнах установили защитные решетки. В салоне есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи и транспортировки пострадавших. До сих пор в нашей стране не было подобных медицинских автомобилей гражданского назначения. Можно лишь вспомнить бронированные санитарные внедорожники «КамАЗ Тайфун 4x4 Скорая помощь», которые выпускают по заказу Минобороны.
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11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
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Отзывы по теме
Когда я его первый раз увидел, это был шок. Огромной ширины, с высочайшим просветом (стоя, смотря ему в лицо, можно увидеть что твориться сзади) , маленькими стеклами и огромными 37.5 дюймовыми колесами …Не смотря на похожесть с "американским хаммером" его не получится спутать, даже будучи в невменяемом ...
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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