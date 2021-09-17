Посмотрите на Bugatti, который даже вы можете себе позволить (фото)
Фото: Gillette
Фото: Gillette
Фото: Gillette
Фото: Gillette
Фото: Gillette
Фото: Gillette
Помимо логотипа Bugatti станок будет отличаться особым дизайном ручки, напоминающим анодированный алюминий и титан интерьера Bugatti Chiron Pur Sport. Отделка выполнена в синем цвете Agile Bleu, который впервые был использован в том же Chiron.
Стандартная бритва Gillette с подогревом имеет пять лезвий и технологию Flexdisc, которая позволяет бритве повторять контуры лица, удаляя щетину и согревая кожу. Последнее возможно благодаря нагревательной планке, которая предлагает два варианта температуры (43°C и 50°C), что дает ощущение, сравнимое с теплыми полотенцами в парикмахерской.
Обычный станок без логотипа Bugatti стоит в России порядка 10 тысяч рублей. Сколько придется доплатить за шильдик французской автомобильной марки, пока не сообщается. Но как заявил генеральный директор P&G Grooming Гэри Кумб: «Вы заплатите за эксклюзивный опыт – стильное бритье и владение Bugatti, даже если вы не умеете его водить.»
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