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22 марта 2020, 16:31

Посмотрите на «Буханку» с двигателем от самолета

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Фото: drive2
Ульяновский автозавод рассказал об очередном уникальном экземпляре. Удивительный «усатый» автомобиль на фотографии – это специальная машина, построенная на базе УАЗ-452/37411 для воздушного запуска маршевых двигателей. Например, ее использовали для запуска авиадвигателей Ту-154 или ИЛ-62.
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: drive2

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: drive2

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: УАЗ

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: drive2

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: drive2

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета

Фото: drive2

Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
Посмотрите на Буханку с двигателем от самолета
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Ульяновский автозавод продолжает рассказывать о своих раритетных автомобилях и прототипах. На этот раз речь ...
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Установка воздушного запуска (УВЗ) используется в авиации для запуска реактивных двигателей. В салоне специализированной «Буханки» установлен авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А. Он занимает практически все полезное пространство в кузове. Автомобиль внешне отличается выдвинутым вперед бампером. На этой «губе» лежит рукав длиной порядка 12 метров. Он изготовлен из особого высокотемпературного материала. 

Компрессор газотурбинного двигателя УВЗ забирает воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200 – 220 градусов и сжатый воздух подаётся через гибкий рукав, подсоединенный к бортовому штуцеру, который, как правило, расположен на самом авиадвигателе самолёта. Поток горячего сжатого воздуха и раскручивает вал маршевого двигателя при запуске. 

Водитель-оператор УВЗ управляет двигателем и системами установки с пульта в кабине. Для связи с аэродромом в автомобиле имеется радиостанция, а с экипажем самолёта – переговорное устройство. Есть и система пожаротушения, которая срабатывает автоматически при резком повышении температуры внутри кузова.

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Отзывы по теме
У «Буханки» появилась экстремальная версия «Трофи»
Уже 21 век на дворе !!!! ПРОСНИТЕСЬ !!!!!!! Вы отстали НАВСЕГДА !!!!!!
mirnus
УАЗ-452 переживет рестайлинг
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
Saimaa
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
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Посмотрите на «Буханку» с двигателем от самолета
{{material_129125}}Установка воздушного запуска (УВЗ) используется в авиации для запуска реактивных двигателей. В салоне специализированной «Буханки» установлен авиационный газотурбинный двигатель ТА-6А. Он занимает практически все полезное пространство в кузове. Автомобиль внешне отличается выдвинутым вперед бампером. На этой «губе» лежит рукав длиной порядка 12 метров. Он изготовлен из особого высокотемпературного материала. Компрессор газотурбинного двигателя УВЗ забирает воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200 – 220 градусов и сжатый воздух подаётся через гибкий рукав, подсоединенный к бортовому штуцеру, который, как правило, расположен на самом авиадвигателе самолёта. Поток горячего сжатого воздуха и раскручивает вал маршевого двигателя при запуске. Водитель-оператор УВЗ управляет двигателем и системами установки с пульта в кабине. Для связи с аэродромом в автомобиле имеется радиостанция, а с экипажем самолёта – переговорное устройство. Есть и система пожаротушения, которая срабатывает автоматически при резком повышении температуры внутри кузова.
2020-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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