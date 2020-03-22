22 марта 2020, 16:31
Посмотрите на «Буханку» с двигателем от самолета
- 137
- 0
Фото: drive2
Ульяновский автозавод рассказал об очередном уникальном экземпляре. Удивительный «усатый» автомобиль на фотографии – это специальная машина, построенная на базе УАЗ-452/37411 для воздушного запуска маршевых двигателей. Например, ее использовали для запуска авиадвигателей Ту-154 или ИЛ-62.
Фото: drive2
Фото: drive2
Фото: УАЗ
Фото: drive2
Фото: drive2
Фото: drive2
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод продолжает рассказывать о своих раритетных автомобилях и прототипах. На этот раз речь ...Читать далее
Компрессор газотурбинного двигателя УВЗ забирает воздух через боковые окна с горизонтальными жалюзи. Затем этот разогретый до 200 – 220 градусов и сжатый воздух подаётся через гибкий рукав, подсоединенный к бортовому штуцеру, который, как правило, расположен на самом авиадвигателе самолёта. Поток горячего сжатого воздуха и раскручивает вал маршевого двигателя при запуске.
Водитель-оператор УВЗ управляет двигателем и системами установки с пульта в кабине. Для связи с аэродромом в автомобиле имеется радиостанция, а с экипажем самолёта – переговорное устройство. Есть и система пожаротушения, которая срабатывает автоматически при резком повышении температуры внутри кузова.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Уже 21 век на дворе !!!! ПРОСНИТЕСЬ !!!!!!! Вы отстали НАВСЕГДА !!!!!!
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве