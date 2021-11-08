Посмотрите на Citroën Ami, пожалуй, самую медленную полицейскую машину в мире
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Греческие острова, излюбленное место отдыха летом, становятся все более популярными благодаря экологическим проектам, включая электрическую мобильность. Через несколько месяцев после того, как несколько моделей Volkswagen ID.3 и ID.4 приземлились на острове Астипалея, Citroën доставил линейку электромобилей на остров Халки в Эгейском море. Среди них крошечная Ami, которая, вероятно, будет самой медленной полицейской машиной в мире.
Citroën предоставил автопарк из шести автомобилей государственным властям Халки. Среди авто пару Ami, предназначенных для полиции и береговой охраны, пара С-C4 для муниципалитета, минивэн ë-Spacetourer и панельный фургон ë-Jumpy (ë-Dispatch). Автомобили предлагаются в виде бесплатной аренды на 48 месяцев.
Хотя Ami определенно не подходит для дорожного патрулирования из-за своей ограниченной максимальной скорости 45 км/ч, он довольно практичен на узких дорогах Халки. Запас хода рассчитан на 70 км, но этого более чем достаточно для ограниченной дорожной сети острова.
Ë-C4, предлагаемый для нужд муниципалитета, намного лучше с точки зрения производительности благодаря электродвигателю мощностью 134 л.с. (100 кВт / 136 л.с.) и батарее на 50 кВтч, которых хватает на 350 км WLTP. Тот же аккумулятор обеспечивает дальность действия 230 км на ë-Spacetourer, что очень удобно для перевозки людей.
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