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16 июля 2019, 15:23

Посмотрите на дом на колесах в стиле милитари

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В США дома на колесах очень популярны. Покупателям предлагают широкий выбор модификаций - от крошечных двухместных туристических трейлеров до роскошных передвижных особняков стоимостью в несколько миллионов долларов. Но мощный военный автодом – это что-то уникальное.
Посмотрите на дом на колесах в стиле милитари
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Автомобиль построен на базе тягача Freighlighter образца 2017 года. Под капотом трудится дизельная рядная «шестерка» Cummins, которая выдает 354 л.с. и 1 491 Нм крутящего момента. Автодом может буксировать прицеп массой до 9 тонн. Привод у машины полный, а в переднем и заднем мостах предусмотрена блокировка дифференциала, что тоже редкость для данного сегмента. Еще одна особенность – стальной корпус. Как правило, кузовные панели для домов на колесах изготавливают из стекловолокна.

Автодом стоит на внушительных 44-дюймовых колесах, которые обычно применяются на военных машинах. Сзади установлено запасное колесо, в комплекте к которому идет специальная лебедка. Добавляет военной эстетики песочно-коричневая окраска кузова. Расход топлива у такой махины должен быть немалый, поэтому автодом оснащен двумя топливными баками общим объемом почти 500 литров.

Несмотря на брутальную внешность, внутри автодома - привычная домашняя обстановка. Здесь есть кухонный уголок с плитой, микроволновой печью и раковиной, стол, диван и много места для хранения вещей. В салоне с комфортом могут устроиться на ночлег до 7 человек – сидение второго ряда также раскладывается в кровать. В задней части находится просторный санузел. Стоит такой дом на колесах немало – 350 тысяч долларов (или около 22 млн рублей по актуальному курсу). Но только представьте, какой фурор можно произвести в сельском кемпинге!


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Посмотрите на дом на колесах в стиле милитари
{{material_126649}}Автомобиль построен на базе тягача Freighlighter образца 2017 года. Под капотом трудится дизельная рядная «шестерка» Cummins, которая выдает 354 л.с. и 1 491 Нм крутящего момента. Автодом может буксировать прицеп массой до 9 тонн. Привод у машины полный, а в переднем и заднем мостах предусмотрена блокировка дифференциала, что тоже редкость для данного сегмента. Еще одна особенность – стальной корпус. Как правило, кузовные панели для домов на колесах изготавливают из стекловолокна.Автодом стоит на внушительных 44-дюймовых колесах, которые обычно применяются на военных машинах. Сзади установлено запасное колесо, в комплекте к которому идет специальная лебедка. Добавляет военной эстетики песочно-коричневая окраска кузова. Расход топлива у такой махины должен быть немалый, поэтому автодом оснащен двумя топливными баками общим объемом почти 500 литров.Несмотря на брутальную внешность, внутри автодома - привычная домашняя обстановка. Здесь есть кухонный уголок с плитой, микроволновой печью и раковиной, стол, диван и много места для хранения вещей. В салоне с комфортом могут устроиться на ночлег до 7 человек – сидение второго ряда также раскладывается в кровать. В задней части находится просторный санузел. Стоит такой дом на колесах немало – 350 тысяч долларов (или около 22 млн рублей по актуальному курсу). Но только представьте, какой фурор можно произвести в сельском кемпинге!
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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