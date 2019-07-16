Посмотрите на дом на колесах в стиле милитари
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В США дома на колесах очень популярны. Покупателям предлагают широкий выбор модификаций - от крошечных двухместных туристических трейлеров до роскошных передвижных особняков стоимостью в несколько миллионов долларов. Но мощный военный автодом – это что-то уникальное.
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Автодом стоит на внушительных 44-дюймовых колесах, которые обычно применяются на военных машинах. Сзади установлено запасное колесо, в комплекте к которому идет специальная лебедка. Добавляет военной эстетики песочно-коричневая окраска кузова. Расход топлива у такой махины должен быть немалый, поэтому автодом оснащен двумя топливными баками общим объемом почти 500 литров.
Несмотря на брутальную внешность, внутри автодома - привычная домашняя обстановка. Здесь есть кухонный уголок с плитой, микроволновой печью и раковиной, стол, диван и много места для хранения вещей. В салоне с комфортом могут устроиться на ночлег до 7 человек – сидение второго ряда также раскладывается в кровать. В задней части находится просторный санузел. Стоит такой дом на колесах немало – 350 тысяч долларов (или около 22 млн рублей по актуальному курсу). Но только представьте, какой фурор можно произвести в сельском кемпинге!
Комментарии
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судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Это пипец, товарищи. Бред полный. Вектра Б, пассат б5 и примера?! Самые надежные? Что курят авторы? Опель по ходовке более менее, но он просто гниет. Живых нет. Пассат аналогично. Примера просто хлам и по кузову, и по мотору... По всему
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