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5 августа 2019, 00:29

Посмотрите на дрэговую гонку Bentayga, Cayenne, AMG G63 и... Jimny

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Ребята из CarWow решили сравнить в дрэге самые быстрые полноприводные кроссоверы. На стартовую линию должны были выйти Bentley Bentayga Speed, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-AMG G63 и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Но технические проблемы вынудили команду срочно искать замену для Grand Cherokee. Выбор оказался неожиданным - Suzuki Jimny.
Посмотрите на дрэговую гонку Bentayga Cayenne AMG G63 и Jimny
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Топовый Bentley Bentayga Speed оснащается 6,0-литровым твин турбо W12, который выдает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Он был бесспорным фаворитом гонки. Второй претендент – Porsche Cayenne Turbo с 4,0-литровым битурбо V8 мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 568 Нм. Третьим стал Mercedes-AMG G63, под капотом которого установлен 4,0-литровый твин турбо V8 отдачей 585 л.с. и 850 Нм пикового момента. Компанию им составил скромняга Suzuki Jimny с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 силы и механической коробкой передач. 

Нынешний заезд на 402 метра еще раз доказал, что Bentayga Speed – это мощь, с которой надо считаться. Британский кроссовер занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 0,2 секунды. Второе место предсказуемо досталось Porsche Cayenne, третье – Mercedes с его неоднозначной аэродинамикой. Внедорожник Suzuki Jimny приехал четвертым несмотря на военную хитрость. Все подробности смотрите на видео.

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Посмотрите на дрэговую гонку Bentayga, Cayenne, AMG G63 и... Jimny
{{material_127147}}Топовый Bentley Bentayga Speed оснащается 6,0-литровым твин турбо W12, который выдает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Он был бесспорным фаворитом гонки. Второй претендент – Porsche Cayenne Turbo с 4,0-литровым битурбо V8 мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 568 Нм. Третьим стал Mercedes-AMG G63, под капотом которого установлен 4,0-литровый твин турбо V8 отдачей 585 л.с. и 850 Нм пикового момента. Компанию им составил скромняга Suzuki Jimny с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 силы и механической коробкой передач. Нынешний заезд на 402 метра еще раз доказал, что Bentayga Speed – это мощь, с которой надо считаться. Британский кроссовер занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 0,2 секунды. Второе место предсказуемо досталось Porsche Cayenne, третье – Mercedes с его неоднозначной аэродинамикой. Внедорожник Suzuki Jimny приехал четвертым несмотря на военную хитрость. Все подробности смотрите на видео.
2019-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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