5 августа 2019, 00:29
Посмотрите на дрэговую гонку Bentayga, Cayenne, AMG G63 и... Jimny
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Ребята из CarWow решили сравнить в дрэге самые быстрые полноприводные кроссоверы. На стартовую линию должны были выйти Bentley Bentayga Speed, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-AMG G63 и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Но технические проблемы вынудили команду срочно искать замену для Grand Cherokee. Выбор оказался неожиданным - Suzuki Jimny.
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Нынешний заезд на 402 метра еще раз доказал, что Bentayga Speed – это мощь, с которой надо считаться. Британский кроссовер занял первое место, опередив ближайшего преследователя на 0,2 секунды. Второе место предсказуемо досталось Porsche Cayenne, третье – Mercedes с его неоднозначной аэродинамикой. Внедорожник Suzuki Jimny приехал четвертым несмотря на военную хитрость. Все подробности смотрите на видео.
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