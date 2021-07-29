Посмотрите на этот сумасшедший внедорожник: узнаете в нем Lamborghini Huracan?
Фото: youtube.com / B is for Build
С технической точки зрения построенный автомобиль – это Lamborghini Huracan. У него VIN Lamborghini, поскольку в основе лежит шасси Huracan с поднимающимися вверх дверями. Но под капотом вы не найдете итальянского V10, как впрочем, не найдете и самого капота. В движение спорткар приводит мотор LS V8, который работает в паре с коробкой передач Lamborghini.
В конце прошлого года блогеры бесплатно получил голое шасси этого Huracan с единственной задачей: построить дикого гонщика по пустыням, чтобы принять участие в ралли Mint 400, которое пройдет в окрестностях Лас-Вегаса в декабре 2021 года. Насколько нам известно, автомобили Lamborghini в подобных соревнования пока не участвовали. Неудержимый Jumpacan уже испытали в песчаных дюнах, и спорткар вполне оправдал свое название.
А здесь можно узнать, как зародился и развивался уникальный проект:
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий