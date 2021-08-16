Посмотрите на грузовую Lada Granta с 3-метровой колесной базой и грузоподъемностью свыше 900 кг
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Фото: journal.ab-club.ru
Грузоподъемность автомобиля увеличилась со стандартных для ВИС-2349 780 килограммов до 920 килограммов (+140 кг). На грузовой платформе можно установить жилой модуль, бортовую платформу или изотермический фургон. Как выяснила редакция Автоброкер Клуба, на машине установлено газобаллонное оборудование с баком на 60 литров. На смену штатному 1,6-литровому двигателю (87 л.с.) пришел 1,8-литровый агрегат (117 л.с.), созданный специалистами компании «Супер-Авто». Подвеска – продольно-рычажная на пневморессорах.
Все разработки и технические решения внедрят на аналогичных пикапах, построенных на базе Lada Niva Legend. В дальнейшем создатели планируют построить еще более хардкорную версию грузовой «Гранты» по аналогии с американскими автомобилями Super Duty. Ее грузоподъемность планируют довести до 1,5 тонн.
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