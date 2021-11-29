Посмотрите на идеальный дом для самоизоляции: путешествуй или умри
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Фото: automotive.com
Неожиданное осознание того, что мечта о путешествиях может внезапно стать реальностью, в сочетании со стремлением к осознанному потреблению вызвало повышенный интерес к разного рода кемперами и домам на колесах. Энчо Энчев пошел дальше и нарисовал дом на четырех лапах.
Мобильный дом представляет собой негабаритную капсулу на шести шарнирно-сочлененных механических опорах, каждая из которых имеет слой резины толщиной 5 см для максимального сцепления. На каждой опоре также есть два выдвижных шипа, которые пригодятся, когда дом придется закрепить на труднопроходимой местности. С этой же целью концепт оснащен четырьмя выдвигающимися гарпунами (не изображенными ни на одном рисунке), чтобы предотвратить скольжение на склоне.
Дом рассчитан на двух человек и одного питомца. Но теоретически может приютить четверых. Он может перемещаться по любой местности, независимо от ее сложности, и бросать якорь там, где нужно, будь то мелководье или крутой скалистый склон. Представьте себе, что вы поднимаетесь на гору, а дом следует за вами.
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 160 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 510 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 970 000 РChrysler Voyager 2001 в Москве
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий