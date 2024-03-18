Посмотрите на КамАЗ 6х6, который может удивить. Сколько стоит роскошный автодом?
Фото: ВолгаТрейд
Фото: ВолгаТрейд
Фото: ВолгаТрейд
Фото: ВолгаТрейд
Фото: ВолгаТрейд
В кабине – резервное спальное место, третье сидение и камеры кругового обзора с регистратором. В жилом отсеке сделана виброшумоизоляция. Снаружи на кузове есть лестница, по которой можно попасть на крышу, где смонтированы 6 солнечных панелей по 170 Вт каждая, блок кондиционера и спутниковая антенна, а также два люка (для гостиной и спальни) с москитными сетками и шторками.
Интерьер отделан антивандальной тканью в модных серых тонах с диодной подсветкой и акцентами из дерева и глянцевого пластика. Гостиная зона отделена шторками от кухни, а стол легким движением руки превращается в большую кровать 180 см на 240 см. Есть душевая с мозаичным полом и спальня с отдельным отопителем и 43-дюймовым телевизором. Стоит такой автодом 27 377 000 рублей. Цена надстройки без стоимости шасси – 14 689 000 рублей – примерно столько стоит трехкомнатная квартира в спальном районе Санкт-Петербурга.
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Ким Чен Ына впервые заметили на лимузине Aurus, который ему подарил Путин
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на российском лимузине Aurus, который Владимир Путин прислал ему по случаю 40-летнего юбилея.Читать далее
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15.03.2024, 16:32
Skoda показала, как будет выглядеть эпичный кроссовер за 2,5 млн рублей
Компания Skoda представила прототип бюджетного электрического кроссовера с амбициозным названием Epiq. Серийная версия появится уже в следующем году и будет стоит порядка 25 тысяч евро, что эквивалентно 2,5 млн рублей в пересчете по текущему курсу.Читать далее
-
15.03.2024, 15:11
Октябрьский электровагоноремонтный завод рассказал о самом большом заказе в истории. Мощности загрузили до 2031 года
Октябрьский электровагоноремонтный завод, который выпускает вагоны «Балтиец» для петербургского метрополитена, инвестирует в производство 204 млн рублей в течение ближайших трех лет, чтобы нарастить мощности. Предприятие получило солидный государственный заказ.Читать далее
-
15.03.2024, 13:56
Водителям объяснили, как выбрать максимально тихие шины
Обычно продавцы рекомендуют обращать внимание на маркировку покрышек. Пиктограмма в виде динамика с несколькими черточками показывает уровень шума, издаваемого шиной. Но, как выяснилось, ориентироваться только на этот показатель нельзя.Читать далее
-
15.03.2024, 12:55
АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал Lada Vesta с 1,8-литровым мотором и вариатором самым доступным на сегодняшний день в России седаном с автоматической коробкой передач. Все основные конкуренты родом из Китая.Читать далее
-
15.03.2024, 11:07
«Автостат» назвал бестселлеры среди автомобилей с пробегом. Возглавляет список классика АвтоВАЗа
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили итоги продаж подержанных автомобилей в феврале 2024 года и назвали самые востребованные модели. Лидировавшая несколько месяцев подряд Lada 2114 уступила классической модели «Жигулей».Читать далее
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