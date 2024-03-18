Посмотрите на КамАЗ 6х6, который может удивить. Сколько стоит роскошный автодом?

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Автодом создан для длительных путешествий с комфортом компании до 4 человек. В нем есть гостиная зона, двуспальная кровать, отдельный санузел с душевой и полноценная функциональная кухня с холодильником, морозилкой, газовой плитой, микроволновкой и сушильным шкафом для одежды.

В кабине – резервное спальное место, третье сидение и камеры кругового обзора с регистратором. В жилом отсеке сделана виброшумоизоляция. Снаружи на кузове есть лестница, по которой можно попасть на крышу, где смонтированы 6 солнечных панелей по 170 Вт каждая, блок кондиционера и спутниковая антенна, а также два люка (для гостиной и спальни) с москитными сетками и шторками.

Фото: ВолгаТрейд

Интерьер отделан антивандальной тканью в модных серых тонах с диодной подсветкой и акцентами из дерева и глянцевого пластика. Гостиная зона отделена шторками от кухни, а стол легким движением руки превращается в большую кровать 180 см на 240 см. Есть душевая с мозаичным полом и спальня с отдельным отопителем и 43-дюймовым телевизором. Стоит такой автодом 27 377 000 рублей. Цена надстройки без стоимости шасси – 14 689 000 рублей – примерно столько стоит трехкомнатная квартира в спальном районе Санкт-Петербурга.

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