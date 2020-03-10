10 марта 2020, 17:18
Посмотрите на ковбойский Porsche
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Фото: autoblog.com
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Ruf Automobile представили оригинальный вседорожный спорткар, стилизованный под классический Porsche 911. Концептуальный автомобиль назвали Ruf Rodeo. В перспективе новинка может пойти в мелкосерийное производство.
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
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Подвеска у Ruf Rodeo также полностью оригинальная, двухрычажная спереди и сзади с горизонтальными амортизаторами. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и «зубастыми» покрышками. В движение Ruf Rodeo приводит 4,0-литровый «атмосферник», выдающий 510 л.с. и 470 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой МКПП собственной конструкции и системой полного привода. По желанию клиента атмосферный двигатель можно заменить на 3,6-литровый битурбомотор мощностью 710 сил (880 Нм).
Пока Ruf Rodeo фигурирует в статусе шоу-кара. Цены и комплектации в Ruf Automobile пообещали объявить позднее. Не исключено, что серийный вариант лишится ярких деталей: «кенгурятника», четырех дополнительных фонарей, туристического багажника и лопатки на крышке моторного отсека.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
как по мне, он классный!
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
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