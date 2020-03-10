Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
10 марта 2020, 17:18

Посмотрите на ковбойский Porsche

  • 662
  • 0
Фото: autoblog.com
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Ruf Automobile представили оригинальный вседорожный спорткар, стилизованный под классический Porsche 911. Концептуальный автомобиль назвали Ruf Rodeo. В перспективе новинка может пойти в мелкосерийное производство.
Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche

Фото: autoblog.com

Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Посмотрите на ковбойский Porsche
Ранее мы писали
Внедорожный багги, который был создан на базе классического Porsche 911, был выставлен на eBay с первоначальной ...
Читать далее
Ателье Ruf Automobile, принадлежащее немцу Алоизу Руфу, специализируется на выпуске автомобилей в духе классических моделей Porsche. На самом деле продукция компании лишь внешне напоминает машины немецкой марки – конструктивно это абсолютно самостоятельные автомобили. Для нового Ruf Rodeo изготовили особый углепластиковый монокок. Каркас и деформируемые зоны выполнены из стали.

Подвеска у Ruf Rodeo также полностью оригинальная, двухрычажная спереди и сзади с горизонтальными амортизаторами. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и «зубастыми» покрышками. В движение Ruf Rodeo приводит 4,0-литровый «атмосферник», выдающий 510 л.с. и 470 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой МКПП собственной конструкции и системой полного привода. По желанию клиента атмосферный двигатель можно заменить на 3,6-литровый битурбомотор мощностью 710 сил (880 Нм).

Пока Ruf Rodeo фигурирует в статусе шоу-кара. Цены и комплектации в Ruf Automobile пообещали объявить позднее. Не исключено, что серийный вариант лишится ярких деталей: «кенгурятника», четырех дополнительных фонарей, туристического багажника и лопатки на крышке моторного отсека.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
как по мне, он классный!
Fedorapanty
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Коронавирус VS автопром. Бояться ли россиянам последствий?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Porsche 911
Объявления о продаже Porsche 911
Рейтинг по классам
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 91 модель
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Посмотрите на ковбойский Porsche
{{material_129013}}Ателье Ruf Automobile, принадлежащее немцу Алоизу Руфу, специализируется на выпуске автомобилей в духе классических моделей Porsche. На самом деле продукция компании лишь внешне напоминает машины немецкой марки – конструктивно это абсолютно самостоятельные автомобили. Для нового Ruf Rodeo изготовили особый углепластиковый монокок. Каркас и деформируемые зоны выполнены из стали.Подвеска у Ruf Rodeo также полностью оригинальная, двухрычажная спереди и сзади с горизонтальными амортизаторами. Автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом и «зубастыми» покрышками. В движение Ruf Rodeo приводит 4,0-литровый «атмосферник», выдающий 510 л.с. и 470 Нм. Агрегат сочетается с 6-ступенчатой МКПП собственной конструкции и системой полного привода. По желанию клиента атмосферный двигатель можно заменить на 3,6-литровый битурбомотор мощностью 710 сил (880 Нм).Пока Ruf Rodeo фигурирует в статусе шоу-кара. Цены и комплектации в Ruf Automobile пообещали объявить позднее. Не исключено, что серийный вариант лишится ярких деталей: «кенгурятника», четырех дополнительных фонарей, туристического багажника и лопатки на крышке моторного отсека.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Тольятти Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться