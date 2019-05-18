18 мая 2019, 17:23
Посмотрите на Lada с 2500-сильным турбомотором
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Украинские тюнеры совместно с польскими коллегами из компании VTG превратили обычный внедорожник Lada 4x4 в настоящий дрэговый суперкар, который с легкостью оставляет позади не только автомобили, но и мотоциклы.
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В опубликованном ниже видео можно понаблюдать, как Lada Niva LSx Turbo 4×4 в считанные секунды уходит в точку на горизонте, одерживая одну победу за другой над мощными автомобилями. Более того, внедорожник опередил на 2,7 секунды даже супербайк Suzuki Hayabusa. Дрэговую дистанцию в 402 метра он прошел за 9,4 секунды. Быстрее, чем роскошный Dodge Challenger SRT Demon, которому требуется 9,5 секунды. И это с учетом того, что аэродинамика у «Нивы» ненамного лучше кирпича.
Информации о технических доработках практически нет. По всей видимости, автомобиль получил новую подвеску и более мощную тормозную систему. Видно, что колея у Lada Niva LSx Turbo 4x4 шире, чем у стандартного внедорожника. Арки увеличены, чтобы в них вместились широкие колеса, обутые в гоночные покрышки-полуслики.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Не правда!!!!
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