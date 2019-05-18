18 мая 2019, 17:23

Посмотрите на Lada с 2500-сильным турбомотором

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Украинские тюнеры совместно с польскими коллегами из компании VTG превратили обычный внедорожник Lada 4x4 в настоящий дрэговый суперкар, который с легкостью оставляет позади не только автомобили, но и мотоциклы.
Посмотрите на Lada с 2500 сильным турбомотором
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Конечно, от оригинальной «Нивы» у суперкара Lada Niva LSx Turbo 4×4 остался лишь кузов да часть имени. Под капотом внедорожника скрывается мощный турбомотор V8 LS от Chevrolet Corvette. После серии доработок агрегат выдает безумные 2500 лошадиных сил. Дебют новинки состоялся на соревнованиях по дрэгу в Черкасской области. Затем автомобиль принял участие в первом этапе Гран При Польши по дрэговым гонкам, который состоялся в начале мая в городе Пила.

В опубликованном ниже видео можно понаблюдать, как Lada Niva LSx Turbo 4×4 в считанные секунды уходит в точку на горизонте, одерживая одну победу за другой над мощными автомобилями. Более того, внедорожник опередил на 2,7 секунды даже супербайк Suzuki Hayabusa. Дрэговую дистанцию в 402 метра он прошел за 9,4 секунды. Быстрее, чем роскошный Dodge Challenger SRT Demon, которому требуется 9,5 секунды. И это с учетом того, что аэродинамика у «Нивы» ненамного лучше кирпича.

Информации о технических доработках практически нет. По всей видимости, автомобиль получил новую подвеску и более мощную тормозную систему. Видно, что колея у Lada Niva LSx Turbo 4x4 шире, чем у стандартного внедорожника. Арки увеличены, чтобы в них вместились широкие колеса, обутые в гоночные покрышки-полуслики.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
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Посмотрите на Lada с 2500-сильным турбомотором
{{material_125497}}Конечно, от оригинальной «Нивы» у суперкара Lada Niva LSx Turbo 4×4 остался лишь кузов да часть имени. Под капотом внедорожника скрывается мощный турбомотор V8 LS от Chevrolet Corvette. После серии доработок агрегат выдает безумные 2500 лошадиных сил. Дебют новинки состоялся на соревнованиях по дрэгу в Черкасской области. Затем автомобиль принял участие в первом этапе Гран При Польши по дрэговым гонкам, который состоялся в начале мая в городе Пила.В опубликованном ниже видео можно понаблюдать, как Lada Niva LSx Turbo 4×4 в считанные секунды уходит в точку на горизонте, одерживая одну победу за другой над мощными автомобилями. Более того, внедорожник опередил на 2,7 секунды даже супербайк Suzuki Hayabusa. Дрэговую дистанцию в 402 метра он прошел за 9,4 секунды. Быстрее, чем роскошный Dodge Challenger SRT Demon, которому требуется 9,5 секунды. И это с учетом того, что аэродинамика у «Нивы» ненамного лучше кирпича.Информации о технических доработках практически нет. По всей видимости, автомобиль получил новую подвеску и более мощную тормозную систему. Видно, что колея у Lada Niva LSx Turbo 4x4 шире, чем у стандартного внедорожника. Арки увеличены, чтобы в них вместились широкие колеса, обутые в гоночные покрышки-полуслики.
2019-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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