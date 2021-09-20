Посмотрите на машину кота Леопольда: раритетный советский автомобиль нашел на разборке блогер Академик
Кузов у автомобиля полностью оригинальный, но силовая конструкция ему досталась от «Запорожца», от него же – коробка передач, рулевое управление, барабанные тормоза и задние фонари. Есть дополнительный топливный бак для печки в виде канистры, выпущенной в 1968 году. Изначально автомобилю оставили родной мотор от ЗАЗ с воздушным охлаждением. Но в 1992 году его заменили на 1,1-литровый агрегат ВАЗ-21081 мощностью 54 л.с., а позже добавили к нему оригинальный электрический турбонаддув, где вентилятор нагнетает воздух прямо в карбюратор. Такая силовая установка выдает 85 л.с. и в состоянии разогнать двухместный автомобиль массой 650 кг до 170 км/ч.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий