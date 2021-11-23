Посмотрите на необычную гонку ретроавтомобилей: победителя угадать очень трудно
Фото: Top Gear
Tipo 184 внешне представляет собой копию классического гоночного автомобиля Alfa Romeo Tipo 158, но построен на базе Mazda Miata 1998-2001 годов. Спорткар оснащен 1,8-литровым мотором, выдающим 140 л.с. Цена – 17 700 фунтов стерлингов плюс автомобиль-донор (от 1,8 млн рублей).
Наконец, Caterham Seven 170R можно назвать самым легким споркаром в истории. Он весит всего 440 килограммов. При такой небольшой снаряженной массе ему нужен только трехцилиндровый турбомотор Suzuki объемом 660 куб.см. Стоит такая «игрушка» 25 000 фунтов стерлингов (2,5 млн рублей).
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