Посмотрите на необычный «каблучок» Solo Cargo: маленький, стильный, но дорогой
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Фото: electrameccanica.com
Сейчас у него появился более крупный «брат» – грузовая версия Solo Cargo для сервисов доставки и коммунальных служб. Его длина – 3 120 мм. Трицикл намного функциональнее и вместительнее, чем мотоцикл, но занимает на дороге значительно меньше места, чем грузовой фургон. В оснащение входит кондиционер, медиасистема с Bluetooth и усилитель руля. За безопасность отвечают зоны деформации спереди и сзади, а также поперечное ребро жесткости. Объем грузового отсека – 227 литров, что вдвое больше, чем может предложить обычный Solo.
Все трициклы Solo оснащаются электромотором мощностью 56 л.с. и литиевым аккумулятором, обеспечивающим запас хода в 160 километров. Максимальная скорость – 130 км/ч. Цены официально не называются, но можно предположить, что грузовая версия окажется дороже базовой. Но создатели уверены, что трицикл поможет сэкономить не только на налогах, но и на прочих эксплуатационных расходах.
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