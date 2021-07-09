Посмотрите на невероятные возможности БТР и Крузака
Фото: youtube.com / Beka Malania
Проехать на БТР и Крузаке по лесу, болоту, это уже не столь интересно решили парни и отправились на карьер. По дороге БТР застрял в «лайтовой» луже, но Крузак без особых усилий смог его вытащить.
После того, как экспериментаторы оказались около водоема, они испытали Крузак на выносливость, сможет ли он, например, вытащить БТР из воды и кто лучше справится с небольшими холмами.
Посчитав, что это все скучно, Beka загнал свой Крузак на крышу БТР, немного поездив по суше, водитель БТРа направил машину в воду. Затея изначально была опасной и человек за кадром сразу предрек, что это добром не закончится. Большой крен дал о себе знать и двухэтажная конструкция ушла под воду. Водитель БТР сразу выбрался из машины. Правда, без травм не обошлось, его увезли в травмпункт где сделали перевязку ноги.
На спасение утопающим приехал «Шишига», российский грузовой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-66.
- 13 500 000 РPorsche Taycan 2019 в Москве
- 479 000 РKIA Carnival 2004 в Москве
- 750 000 РFord Explorer 2008 в Москве
- 5 300 000 РMercedes CLS 2018 в Москве
- 295 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 2 590 000 РPorsche Cayenne 2012 в Москве
- 1 350 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 770 000 РHyundai Solaris 2020 в Москве
- 890 000 РFiat Ducato 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий