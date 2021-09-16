Посмотрите на невероятный спорткар с четырьмя моторами V8 (фото, видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Положенные четверть мили Showboat пролетал, окутанный плотным облаком белого дыма, поднимающегося от горящих покрышек. Именно это и сделало его любимцем публики. Однако сертификационная комиссия присвоила Showboat статус шоу-кара, опасаясь, что автомобиль с четырьмя моторами взлетит в воздух и превратит гонку в хаос.
В 1963 году Томми Иво продал Showboat другому гонщику, Тому МакКурри. В 1981 году Showboat прошел серьезную модернизацию. У него появилась более внушительная корма в стиле универсала и передняя часть кузова в стиле Buick Riviera перед двигателями. Таким образом, Showboat превратился в Wagonmaster. В 1982 году он в последний раз выехал на гоночную трассу. Сейчас спорткар время от времени появляется на различных фестивалях и выставках ретро-автомобилей.
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