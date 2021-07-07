Посмотрите на новые светофоры будущего: их придумал эксцентричный Артемий Лебедев
Фото: artlebedev.ru
Светофоры будущего будут иметь встроенную камеру, 5G-модуль, WiFi-адаптер и датчики, измеряющие температуру и качество воздуха. В студии Артемия Лебедева решили, что сегодня технических ограничений уже не существует и современный светофор может быть каким угодно. Вместе с Центром промышленного дизайна УОМЗ в студии разработали светофор будущего.
Представлено две концепции светофора. Первая — классическая форма в современном исполнении — ориентирована на нынешнее время. В новом светофоре люди с нарушением цветовосприятия смогут определять сигнал не только по расположению, но и с помощью пиктограмм. В новой модели светофора нашлось место и для дополнительных секций, все сигналы умещаются на одном экране. Вертикальный светофор, уверяют разработчики, может заменить собой старую модель уже сейчас.
В скором будущем может пригодиться вторая концепция — квадратный светофор. Квадратная форма выбрана для того, чтобы светофор сочетал в себе функции интерактивного дорожного знака. Если ситуация на дороге резко изменилась, светофор меняет регулирующие сигналы на предостерегающие. В козырек светофора встроена камера, позволяющая анализировать ситуацию на дороге и контролировать движение автомобилей. При необходимости на заднюю часть светофора устанавливаются 5G-модуль, вайфай-адаптер и датчики, измеряющие температуру, качество воздуха, уровень влажности и шума.
- 890 000 РFiat Ducato 2016 в Москве
- 660 000 РFord Transit 2011 в Москве
- 1 150 000 РBMW X3 2012 в Москве
- 2 200 000 РToyota Land Cruiser Prado 2020 в Москве
- 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 210 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 699 999 РMazda 6 2011 в Москве
- 849 000 РAudi A5 2010 в Москве
- 320 000 РGreat Wall Safe 2007 в Москве
- 6 270 000 РLexus LX 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий