Посмотрите, на новый автомобиль президента Франции (видео)
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Фото: DS7
Президентскому автомобилю растянули колесную базу на 200 мм до 2 938 мм, а его габаритная длина увеличилась до 4 790 мм (+ 217 мм). Во втором ряду, где вместо трехместного дивана установили два раздельных комфортабельных кресла, стало намного просторнее. Судя по массивным рамкам лобового и боковых стекол DS 7 Crossback Elysee – бронированный автомобиль, хотя класс защиты официально и не сообщается.
Силовая установка состоит из 1,6-литрового турбомотора PureTech мощностью 200 л.с., пары электромоторов по 110 л.с. каждый, 8-диапазонной автоматической коробки передач и аккумуляторной батареи емкостью 13,2 кВт-ч. Один из электрических двигателей сопряжен с КПП, второй установлен на задней оси. Пиковая суммарная отдача достигает 300 л.с. и 450 Нм. Разгон от нуля до «сотни» занимает 6,5 секунд. Максимальная скорость в гибридном режиме равна 220 км/ч. Публичный дебют президентского DS 7 Crossback Elysee состоялся 11 ноября на торжественной церемонии в честь Компьенского перемирия, заключенного между Антантой и Германией в 1918 году.
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