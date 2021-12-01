Посмотрите на новый немецкий универсал: он намного красивее кроссовера
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Список доступного оснащения универсала идентичен хэтчбеку Astra нового поколения: от матричных светодиодных фар и проекционного дисплея до цифровой приборной панели и мультимедийной системы с беспроводной поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
Линейку двигателей универсал также делит с хэтчбеком: бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра доступен в двух вариантах форсировки (110 и 130 л.с.), а 1,5-литровый дизель выдает 130 сил и 300 Нм крутящего момента. Гибридный вариант PHEV на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора развивает 225 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» и 8-диапазонный «автомат».
- 1 520 000 РOpel Astra 2017 в Москве
- 1 405 000 РOpel Astra 2017 в Москве
- 899 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 370 000 РOpel Astra 2008 в Москве
- 1 497 000 РOpel Astra 2018 в Москве
- 349 000 РOpel Astra 2008 в Москве
- 560 000 РOpel Astra 2011 в Москве
- 1 080 000 РOpel Astra 2013 в Москве
- 790 000 РOpel Astra 2012 в Москве
- 897 000 РOpel Astra 2013 в Москве
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