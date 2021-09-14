Посмотрите на новый Rex: идеальная машина войны
Фото: iai.co.il
Фото: iai.co.il
Фото: iai.co.il
Фото: iai.co.il
Фото: iai.co.il
Фото: iai.co.il
Новейшая беспилотная платформа IAI способна не только обеспечивать материально-техническую поддержку, но также собирать разведданные и даже атаковать. Rex MK II разрабатывался как идеальная система поддержки для сухопутных войск.
Дальность хода нового Rex достигает 300 километров, а грузоподъемность – 1 300 килограммов. Он может доставлять на линию фронта боеприпасы, жизненно важные медикаменты, воду и продукты питания, а также эвакуировать раненых.
Когда дело доходит до разведки, Rex может помочь добыть важную информацию благодаря встроенной системе ситуационной осведомленности, которая объединяет радары и оптико-электронные датчики. В оснащение входят два пулемета, включая крупнокалиберный. Вооружение управляется дистанционно и позволяет «Рексу» при необходимости успешно атаковать противника.
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