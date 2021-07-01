Посмотрите на новый шедевр блогера AcademeG: Niva V8 на огромных колесах
Фото: youtube.com / AcademeG
110KM.RU напоминает, что в 2020 году команда AcademeG в рамках проекта «Русский Раптор» создала «злую» Ниву V8 на огромных колесах и патруль-мостах, которая не только отлично справлялась с бездорожьем, но и хорошо прыгала. Автомобиль был продан через две недели после выхода видео.
После удачного эксперимента команда получила новые заказы. В своем новом видео AcademeG рассказывает о новой Ниве, такой же конфигурации с V8, с такими же мостами и колесами 37 дюймов. Только «Зелёная в отличие от желтой будет белой». То есть, главное отличие в том, что машину делают под документы и сертификацию. Этот автомобиль сможет ездить по дорогам общего пользования.
Угодить органам сертификации очень сложно, для этого пришлось учесть множество нюансов: евро 4, ЭРА Глонасс, брызговики, чехлы на КПП и многое другое.
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