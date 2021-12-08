Посмотрите на новый внедорожник Vanderhall Brawley: купить его могут только миллионеры
Фото: Vanderhall
Фото: Vanderhall
Фото: Vanderhall
Фото: Vanderhall
Фото: Vanderhall
Режим eCrab знаком по новому электрическому внедорожнику Hummer EV, когда все четыре колеса поворачиваются в одном направлении и автомобиль начинает ехать боком, как краб. В четвертом режиме, eSteer, задние колеса подруливают передним. Емкости аккумуляторов (60 кВт) хватает на 320 километров без подзарядки. Дорожный просвет – 457 мм, ход подвески – до 559 мм, а заявленный угол въезда – 90 градусов. В оснащение входит климатическая система, обтянутый кожей руль и аудиосистема с Bluetooth.
Отличный внедорожник с отличными качествами, но есть один нюанс. При цене в 35 тысяч долларов (2,6 млн рублей в пересчете по курсу) на нем нельзя ездить по дорогам общего пользования. Поэтому купить такую игрушку могут позволить себе только миллионеры.
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