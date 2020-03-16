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16 марта 2020, 18:19

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает осваивать нишу компактных кроссоверов. В этом году на российский рынок должен выйти новый кроссовер Tharu, сборку которого наладят на заводе в Нижнем Новгороде. А пока фотошпионы запечатлели его брата-близнеца на дорогах Мексики.
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

 

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

 

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

 

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

Фото: Volkswagen

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России

Фото: Volkswagen

Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
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Новый компактный кроссовер Volkswagen будет называться Tharu или Tarek в зависимости от рынка. При этом глобальная версия модели, которую планируют продавать по всему миру несколько отличается от кроссовера Volkswagen Tharu, представленного в Китае в 2018 году (синий автомобиль на фото). Глобальный Tharu/Tarek построен на одной платформе с европейским Skoda Karoq и отличается от китайского «тёзки» передними бамперами и радиаторной решеткой, выполненными в стиле T-Cross.

Версию для мексиканского рынка оснастят 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 лошадиных сил (184 Нм) и автоматической коробкой передач. Пока неизвестно, будет ли это 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением или 6-диапазонная коробка передач Tiptronic. 

Интерьер, с большой долей вероятности, достанется новинке от Volkswagen Jetta восьмого поколения. В список доступного оборудования войдет информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и климат-контроль. Новый Tharu/Tarek для США будут выпускать на мексиканском заводе марки в Пуэбле. Здесь он займет мощности, высвободившиеся после ухода Volkswagen Beetle. Для Южной Америки сборку кроссовера наладят в Аргентине, а для стран СНГ и Восточной Европы – на российском предприятии в Нижнем Новгороде, где недавно стартовала сборка родственного Skoda Karoq.

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Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
{{material_128539}}Новый компактный кроссовер Volkswagen будет называться Tharu или Tarek в зависимости от рынка. При этом глобальная версия модели, которую планируют продавать по всему миру несколько отличается от кроссовера Volkswagen Tharu, представленного в Китае в 2018 году (синий автомобиль на фото). Глобальный Tharu/Tarek построен на одной платформе с европейским Skoda Karoq и отличается от китайского «тёзки» передними бамперами и радиаторной решеткой, выполненными в стиле T-Cross.Версию для мексиканского рынка оснастят 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 лошадиных сил (184 Нм) и автоматической коробкой передач. Пока неизвестно, будет ли это 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением или 6-диапазонная коробка передач Tiptronic. Интерьер, с большой долей вероятности, достанется новинке от Volkswagen Jetta восьмого поколения. В список доступного оборудования войдет информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и климат-контроль. Новый Tharu/Tarek для США будут выпускать на мексиканском заводе марки в Пуэбле. Здесь он займет мощности, высвободившиеся после ухода Volkswagen Beetle. Для Южной Америки сборку кроссовера наладят в Аргентине, а для стран СНГ и Восточной Европы – на российском предприятии в Нижнем Новгороде, где недавно стартовала сборка родственного Skoda Karoq.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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