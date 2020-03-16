16 марта 2020, 18:19
Посмотрите на новый Volkswagen Tharu для России
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает осваивать нишу компактных кроссоверов. В этом году на российский рынок должен выйти новый кроссовер Tharu, сборку которого наладят на заводе в Нижнем Новгороде. А пока фотошпионы запечатлели его брата-близнеца на дорогах Мексики.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
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Версию для мексиканского рынка оснастят 1,4-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 лошадиных сил (184 Нм) и автоматической коробкой передач. Пока неизвестно, будет ли это 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением или 6-диапазонная коробка передач Tiptronic.
Интерьер, с большой долей вероятности, достанется новинке от Volkswagen Jetta восьмого поколения. В список доступного оборудования войдет информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, панорамная крыша и климат-контроль. Новый Tharu/Tarek для США будут выпускать на мексиканском заводе марки в Пуэбле. Здесь он займет мощности, высвободившиеся после ухода Volkswagen Beetle. Для Южной Америки сборку кроссовера наладят в Аргентине, а для стран СНГ и Восточной Европы – на российском предприятии в Нижнем Новгороде, где недавно стартовала сборка родственного Skoda Karoq.
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