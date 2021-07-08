Посмотрите на очень странный BMW: немцы опять смогли удивить
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Серийный вариант скутера во многом похож на концепт, который BMW показывала раньше. Модель оснащена электродвигателем, который разместили низко в раме, он выдает 42 лошадиных силы и 44 фунт-фут крутящего момента. Этого достаточно для максимальной скорости 120 км/ч. Разгон до 30 миль в час (48 км/ч) составляет 2,6 секунды.
Аккумуляторная батарея на 8,9 кВтч при полной зарядке обеспечивает запас хода на 128 км. Для регулирования температуры аккумулятора BMW использует систему воздушного охлаждения. При быстрой зарядке скутер можно зарядить за 1 час 40 минут.
ABS и система контроля пробуксовки BMW ASC входят в стандартную комплектацию CE 04. Она работает аналогично мотоциклам BMW с двигателем внутреннего сгорания с этой системой. Все модели CE 04 оснащены большим 10,25-дюймовым HD-дисплеем, который поддерживает навигацию и подключение к смартфону. Также доступно множество других опций. Например, можно установить дополнительные системы торможения/тяги, адаптивную светодиодную фару, сиденье с подогревом и дополнительный режим движения «Dynamic».
BMW CE 04 оценили в 11795 долларов (886 тыс. руб.), это минимальная цена. В компании анонсировали начало продаж на первый квартал 2022 года.
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