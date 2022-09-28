Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
В салоне перед водителем находится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, медиасистема с экраном 14,9 дюйма, проекционный дисплей и четырехзонный климат-контроль, а еще много места во втором ряду, подогрев кресел с подголовниками, атмосферная подсветка и опциональная отделка натуральной кожей. Веганскую кожу оставили для электрокаров.
Кроссовер получил адаптивную пружинную подвеску, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси. Спереди установлены шестипоршневые тормоза, сзади — простые однопоршневые. Под капотом располагается новый 4,4-литровый битурбомотор V8 с индексом S68, адаптированный под электрификацию. В восьмиступенчатый «автомат» ZF вместо гидротрансформатора вмонтирован тяговый электродвигатель отдачей 197 л.с. и 280 Нм.
Максимальная мощность гибридной силовой установки достигает 653 л.с. и 800 Нм. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,1 секунды. Под полом салона находится тяговая батарея емкостью 29,5 кВт-ч, а пробег на чистом электричестве превышает 80 километров. Цены для США уже объявлены – минимум 159 тысяч долларов или порядка 9,3 млн рублей в пересчете по курсу ЦБ.
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-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
28.09.2022, 16:48
Обновленный BMW Z4: экзотические цвета и пакет M-Sport
Компания BMW показала рестайлинговый родстер BMW Z4 2023 модельного года. Автомобиль получил более выразительный дизайн, больше стандартных функций и расширенную цветовую палитру.Читать далее
-
28.09.2022, 15:22
Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет
Компания Citroen объявила о скорой смене фирменного стиля и логотипа. Новая символика появится в середине 2023 года. Очередная эмблема Citroen стала 10-й в истории марки и представляет собой современный взгляд на логотип 1919 года.Читать далее
-
28.09.2022, 14:35
В Липецке собрали первый серийный автомобиль новой российской марки
28 сентября в Липецке прошла торжественная церемония открытия автозавода «Моторинвест». Первым с конвейера сошел седан Evolute i-Pro с мотором мощностью 163 сил.Читать далее
-
28.09.2022, 12:01
Эпичный кувырок автомобиля на московском шоссе попал на видео
Утром в среду, 28 сентября на Северо-Восточной хорде в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из водителей зазевался, не заметил стоящий в правой полосе автомобиль и отправил свою машину кубарем катиться по дороге.Читать далее
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