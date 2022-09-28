Посмотрите на очень злой серийный BMW XM: фото, подробности и цена

По сравнению с концептом, серийный автомобиль выглядит более приземленно, но все равно выделяется на фоне остальных серийных моделей: рубленые линии передней части, двухэтажная оптика, граненая решетка радиатора с подсветкой, сдвоенные по вертикали патрубки выпускной системы. Габаритные размеры BMW XM: длина – 5 110 мм, ширина – 2 005 мм, высота – 1 755 мм, колесная база – 3 105 мм. Объем багажника составляет от 527 до 1 820 литров в зависимости от конфигурации салона.

В салоне перед водителем находится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, медиасистема с экраном 14,9 дюйма, проекционный дисплей и четырехзонный климат-контроль, а еще много места во втором ряду, подогрев кресел с подголовниками, атмосферная подсветка и опциональная отделка натуральной кожей. Веганскую кожу оставили для электрокаров.

Фото: BMW

Кроссовер получил адаптивную пружинную подвеску, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси. Спереди установлены шестипоршневые тормоза, сзади — простые однопоршневые. Под капотом располагается новый 4,4-литровый битурбомотор V8 с индексом S68, адаптированный под электрификацию. В восьмиступенчатый «автомат» ZF вместо гидротрансформатора вмонтирован тяговый электродвигатель отдачей 197 л.с. и 280 Нм.

Фото: BMW

Максимальная мощность гибридной силовой установки достигает 653 л.с. и 800 Нм. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,1 секунды. Под полом салона находится тяговая батарея емкостью 29,5 кВт-ч, а пробег на чистом электричестве превышает 80 километров. Цены для США уже объявлены – минимум 159 тысяч долларов или порядка 9,3 млн рублей в пересчете по курсу ЦБ.

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