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28 марта 2020, 23:59

Посмотрите на передвижную библиотеку на базе «Буханки»

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Фото: УАЗ
Наверно, нет ни одной сферы деятельности, для которой Ульяновский автозавод не выпускал бы автомобили. Во время очередного экскурса в историю, УАЗ вспомнил о необычной передвижной библиотеке, построенной на шасси УАЗ-452/3741.
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Ульяновский автозавод продолжает вспоминать о своих уникальных моделях. На этот раз речь пойдет об интернациональном проекте. Передвижную библиотеку построили совместными усилиями советских и финских инженеров. Шасси автомобилю досталось от УАЗ-452/3741, а кузов изготовила фирма Kiitokori Oy из городка Каусала.

Фотография передвижной библиотеки была опубликована в 1986 году в журнале «Автоэкспорт информирует». Возможно, необычный автомобиль – это единственный образец сотрудничества двух стран.

Финская компания Kiitokori Oy занимается производством специализированных автомобилей и автобусов уже более 70 лет. Среди ее последних проектов передвижной медпункт, магазин, библиотека и даже детский сад. Кроме того, компания выпускает спецтехнику для аэродромов и правоохранительных органов.


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Отзывы по теме
У «Буханки» появилась экстремальная версия «Трофи»
Уже 21 век на дворе !!!! ПРОСНИТЕСЬ !!!!!!! Вы отстали НАВСЕГДА !!!!!!
mirnus
УАЗ-452 переживет рестайлинг
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
Saimaa
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
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Посмотрите на передвижную библиотеку на базе «Буханки»
{{material_128963}}Ульяновский автозавод продолжает вспоминать о своих уникальных моделях. На этот раз речь пойдет об интернациональном проекте. Передвижную библиотеку построили совместными усилиями советских и финских инженеров. Шасси автомобилю досталось от УАЗ-452/3741, а кузов изготовила фирма Kiitokori Oy из городка Каусала.Фотография передвижной библиотеки была опубликована в 1986 году в журнале «Автоэкспорт информирует». Возможно, необычный автомобиль – это единственный образец сотрудничества двух стран.Финская компания Kiitokori Oy занимается производством специализированных автомобилей и автобусов уже более 70 лет. Среди ее последних проектов передвижной медпункт, магазин, библиотека и даже детский сад. Кроме того, компания выпускает спецтехнику для аэродромов и правоохранительных органов.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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