28 марта 2020, 23:59
Посмотрите на передвижную библиотеку на базе «Буханки»
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Фото: УАЗ
Наверно, нет ни одной сферы деятельности, для которой Ульяновский автозавод не выпускал бы автомобили. Во время очередного экскурса в историю, УАЗ вспомнил о необычной передвижной библиотеке, построенной на шасси УАЗ-452/3741.
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Фотография передвижной библиотеки была опубликована в 1986 году в журнале «Автоэкспорт информирует». Возможно, необычный автомобиль – это единственный образец сотрудничества двух стран.
Финская компания Kiitokori Oy занимается производством специализированных автомобилей и автобусов уже более 70 лет. Среди ее последних проектов передвижной медпункт, магазин, библиотека и даже детский сад. Кроме того, компания выпускает спецтехнику для аэродромов и правоохранительных органов.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
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Отзывы по теме
Уже 21 век на дворе !!!! ПРОСНИТЕСЬ !!!!!!! Вы отстали НАВСЕГДА !!!!!!
обязательно оставить "старичка" и разработать нечто такое, что будет хотя бы "у ворот" XXI века
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
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