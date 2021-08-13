Посмотрите на первый киргизский автомобиль: грузовик стоит полмиллиона рублей
Фото: Ками Моторс
Фото: Ками Моторс
Фото: Ками Моторс
Кабина выполнена по каркасно-панельной технологии. Пространственная рама сварена из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитных материалов. В Кыргызстане производится до 40% запчастей, остальные привозят из России и Китая. При этом представители «Ками Моторс» утверждают, что 95% деталей Kami Nimble взаимозаменяемы с автомобилями ВАЗ.
Киргизский грузовичок приводит в движение электромотор мощностью 15 кВт (20,5 л.с.), а емкости литий-железо-фосфатной батареи хватает на 110 километров. В компании работают 46 сотрудников, из них 39 человек глухие и слабослышащие. Поскольку в стране нет специалистов по сборке автомобилей, производитель решил привлечь и обучить именно таких людей. Первая партия Kami Nimble должна быть готова к ноябрю 2021 года. В год планируют собирать по тысяче грузовиков. Цена базовой версии составит 600 тысяч сомов или около 520 тысяч рублей в пересчете по курсу. Сначала автомобили поступят в продажу на домашнем рынке, а затем наладят экспорт в Россию и Беларусь.
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