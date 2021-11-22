Посмотрите на пикап за 255 тысяч рублей (фото)
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
Фото: electrek.co
В отличие от обычного открытого квадроцикла или даже гольф-кара, у электрокара есть полноценная закрытая кабина, защищающая водителя от непогоды, мороза или палящих лучей солнца. Автомобиль имеет прочный задний мост, независимую переднюю подвеску и вполне солидные для машины такого размера 12-дюймовые колеса, обутые в покрышки размерностью 145/70.
Пикап оснащен небольшим электромотором мощностью 3 кВт (или 4 лошадиные силы). С ним электрокар может разогнаться максимум до 55 км/ч. Емкости аккумуляторов достаточно для поездки на расстояние в 110 километров. Стоит такой пикап 3 650 долларов или почти 270 тысяч рублей в пересчете по курсу. Однако, если заказать целую партию из десяти и более машин, то каждая обойдется на целых 200 долларов дешевле (255 тысяч рублей).
- 4 957 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 1 790 000 РFord Fusion 2019 в Москве
- 525 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 4 444 444 РInfiniti QX80 2018 в Москве
- 7 480 000 РMercedes S-класс 2018 в Москве
- 350 000 РNissan Primera 2006 в Москве
- 850 000 РChrysler Grand Voyager 2001 в Москве
- 510 000 РHonda Civic 2008 в Москве
- 85 000 РВАЗ (Lada) 2113 Samara 2006 в Москве
- 1 515 000 РNissan Pathfinder 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий