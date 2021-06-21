Посмотрите на рендеры внедорожника UAZ Azimut
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Фото: news.drom.ru
Независимый промышленный дизайнер Андрей Фандюхин создал рендеры внедорожника UAZ Azimut. В современной трехдверной модели прослеживается силуэт бюджетной классической УАЗ-469.
Автор видит Azimut как среднеразмерный рамный внедорожник с угловатым кузовом с почти вертикальным ветровым стеклом и пластиковой съемной крышей. Модель выглядит молодежной с яркими акцентами. По форме кузовных панелей Azimut перекликается с предыдущим творением Фандюхина УАЗ Бор 2019 года.
На сегодняшний день UAZ Azimut существует только в виде трехмерной компьютерной модели, но как утверждает Фандюхин, он учел все технологические и производственные ограничения для создания реального образца.
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