12 октября 2021, 16:47
Посмотрите на Rolls-Royce Cullinan за 1 млн долларов
Автомобили Rolls-Royce никогда не были доступны простым смертным, но версия внедорожника Cullinan от немецкой компании Klassen стоит вдвое дороже базовой модели.
Дарья Климова Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Фото: Klassen
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Зато в салоне клиентам предлагают максимум роскоши и комфорта в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Кресла отделаны мягкой кожей с перфорацией, на потолке – фирменное «звездное небо» Rolls-Royce, а к услугам пассажиров второго ряда большие планшеты медиасистемы. Стоит такой внедорожник 833 000 евро или почти миллион долларов. Если перевести в рубли по курсу, получим без малого 70 миллионов.
Упомянутые модели: Rolls-Royce Cullinan
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